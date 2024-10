Am 20.09.2024 erschien The Damned – AD 2022 – Live In Manchester mit einwöchiger Verzögerung weltweit auf CD, LP und digital über earMUSIC. Diese mit Spannung erwartete Reunion-Show markiert ein besonderes Ereignis in der Geschichte der legendären Punk/Rock-Band The Damned. Am 03.11.2022 spielte die Originalbesetzung der Band erstmals seit Jahrzehnten wieder zusammen und begeisterte das ausverkaufte O2 Apollo in Manchester, UK, mit einem energiegeladenen Set.

Die 72-minütige Show umfasst 21 Songs, die hauptsächlich aus den beiden Alben von 1977, Damned Damned Damned und Music For Pleasure, stammen – die einzigen Veröffentlichungen, auf denen alle vier Gründungsmitglieder mitwirkten. Die Magie dieser historischen Reunion-Show wirkt natürlich nach und wurde jetzt für alle Fans zugänglich gemacht.

Das Duo I Feel Alright und You Take My Money öffnet die Tür für das Quartett. Das Publikum ist direkt Feuer und Flamme. Experimente machen Dave Vanian und seine Mitstreiter nicht. Wild, Old-School-getränkt, springen die vier Männer aus London zurück in die späten Siebziger und offenbaren jungen Fans, wie diese Phase des Punkrocks wohl gewesen sein muss. Ungeschliffen machen The Damned das, was sie am besten können, und so dringen Help und Born To Kill früh aus der Anlage. Die Karriere hat ihren Fokus ganz klar auf den Siebzigern und Achtzigern. Nach der Epoche wurde es lange ruhig um die Briten, die erst vor gut sechs Jahren wieder aktiver wurden. Dennoch bleibt der Status in der Szene, dem sie mit AD 2022 – Live In Manchester ohne Abstriche gerecht werden. Im November kommen sie auf ihrer Europatour auch für eine Show nach Deutschland. Fans im Süden der Republik werden sich freuen, wenn es am 27.11.2024 in Stuttgart zur Sache geht. Bis dahin bleibt das neueste Live-Material, welches den Sprung in die musikalische Vergangenheit ermöglicht, ohne den Blick in die Zukunft zu verlieren.

