Noctem: veröffentlichen ihre nächste Single „I Am Alpha“ mit Musikvideo

Die Spanische Black- und Death Metal Band Noctem veröffentlicht ihre nächste Single I Am Alpha. Dazu erschien ebenfalls ein neues Musikvideo. Dieses Mal ein Lyricvideo. Die Single ist neben We Are Omega und Credo Certe Ne Cras die nächste Ankündigung für das kommenden Album Credo Certe Ne Cras, welches am 28.10. auf MNRK Heavy erscheint!

Die Band erklärt die neue Single I Am Alpha wie folgt: „Durch seine musikalischen Aspekte und sein inhaltliches Thema taucht dieser Song tief in die Abgründe des Schreckens ein und verkörpert die Dominanz und die existenzielle Phänomenologie des menschlichen Wesens. Eine transzendentale Reise, ein Erwachen und die Erkenntnis, dass wir der Anfang vom Ende sind.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: