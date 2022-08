Noctem: veröffentlichen neue Single „Credo Certe Ne Cras“ mit Video

Die spanische Black- und Death Metal Band Noctem veröffentlicht ihre nächste Single Credo Certe Ne Cras samt Video. Gleichzeitig ist das auch der Titeltrack zum erwarteten Album, welches am 28.10. über MNRK Heavy erscheint. Im Hinblick auf den Spirit, die Präsentation und die Philosophie haben Noctem viel mit Watain, Rotting Christ, Belphegor und Gorgoroth gemeinsam, während sie ihren eigenen verrottenden Zweig eines verrotteten Metal-Baumes wachsen lassen. Credo Certe Ne Cras ist das nächste Album seit dem 2019 erschienenem The Black Consecration.

New Transcendence erklärte: „The Black Consecration ist ein großartiges Album voller Überraschungen und fesselnder Riffs“ und zog wohlwollende Vergleiche zu frühen Emperor und Dark Funeral. Metal Hammer Portugal schrieb: „In diesem speziellen Genre ist es vielleicht eines der besten spanischen Werke seiner Art.“

Noctem folgen diesem Meilenstein ihrer Karriere mit einem neuen, ultimativen Masterwerk. Credo Certe Ne Cras (I Believe With Certainty That There is No Tomorrow). Im Vorfeld von Credo Certe Ne Cras veröffentlichte die Band kürzlich das Video zur ersten Single We Are Omega, das die Band wie folgt kommentiert: „Es ist uns eine große Freude und ein wahres Vergnügen, unseren treuen Fans endlich die nächste Single aus unserem nächsten Album präsentieren zu können. We Are Omega und auch Credo Certe Ne Cras repräsentiert eine neue Ära und das kommende Album“.

