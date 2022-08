Summer Breeze 2023: erste Bands bestätigt

Das Summer Breeze Open Air hat gerade erst den August in Dinkelsbühl gerockt (Bericht folgt) und schon dürfen wir uns auf das Summer Breeze 2023 freuen. Die folgenden Bands sind bereits bestätigt:

In Flames, Trivium, In Extremo, Eluveitie, Versengold, Mono Inc., Sleep Token, Knocked Loose, Dying Fetus, Terror, Imminence, Legion Of The Damned, Decapitated, Shadow Of Intent, END, Signs Of The Swarm, Orbit Culture. Viele weitere Bands sind bereits in Planung.

Das Summer Breeze 2023 findet statt vom 16. bis 19. August 2023. Die Tickets sind im Summer Breeze Shop derzeit ab 166,60 € erhältlich. Ab September oder sobald die ersten 10.000 Tickets verkauft sind, steigt der Eintrittskartenpreis auf 199 €.

Wer zum Summer Breeze 2023 bereits am 15. August anreisen möchte, kann das Festivalerlebnis gegen eine Gebühr vor Ort um einen Tag verlängern.

Im nächsten Jahr findet zudem erstmals das Summer Breeze Brasil in São Paulo statt. Am 29. und 30. April 2023 spielen Bands wie Stone Temple Pilots, Avantasia, Kreator, Accept, Stratovarius, Sepultura, Testament oder Skid Row unter der Summer Breeze Flagge. Das komplette Line-Up findet ihr über den Link.