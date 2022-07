Noctem: neues Video zu „We Are Omega“ ab jetzt

Die spanische Black/Death-Metal-Band Noctem, die kürzlich bei MNRK Heavy unter Vertrag genommen wurde, wird am 28. Oktober ihr neues Album Credo Certe Ne Cras auf den Markt bringen.

Im Hinblick auf den Spirit, die Präsentation und die Philosophie haben Noctem viel mit Watain, Rotting Christ, Belphegor und Gorgoroth gemeinsam, während sie ihren eigenen verrottenden Zweig eines verrotteten Metal-Baumes wachsen lassen. Die Band hat 2019 ihr fünftes Full-Length-Studioalbum, The Black Consecration, veröffentlicht. New Transcendence erklärte: „The Black Consecration ist ein großartiges Album voller Überraschungen und fesselnder Riffs“ und zog wohlwollende Vergleiche zu frühen Emperor und Dark Funeral. Metal Hammer Portugal schrieb: „In diesem speziellen Genre ist es vielleicht eines der besten spanischen Werke seiner Art.“

Noctem folgt diesem Meilenstein ihrer Karriere mit einem neuen, ultimativen Masterpiece. Credo Certe Ne Cras („I Believe With Certainty That There is No Tomorrow“).

Im Vorfeld von Credo Certe Ne Cras veröffentlichte die Band kürzlich das Video zur ersten Single We Are Omega, das die Band wie folgt kommentiert: „Es ist uns eine große Freude und ein wahres Vergnügen, unseren treuen Fans endlich die erste Single aus unserem nächsten Album präsentieren zu können. We Are Omega repräsentiert eine neue Ära und das kommende Album.“

Credo Certe Ne Cras erscheint als CD, LP, Cassette, und digital. Hier vorbestellen.

Tracklist:

1. I Am Alpha

2. Sovereign Providence

3. Sanctum Of Anguish

4. Credo Certe Ne Cras

5. Homilia Of Punishment

6. The Pale Moon Rite

7. The Tolling Of The Nine Bells

8. Chalice Of Turpitude

9. Ceremonial Miasma

10. We Are Omega

Über Noctem

Das Blut und das Feuer, das Noctem auf der Bühne versprühen, sind die passenden Begleiter zu ihrem unvergleichlichen Sound, einem bösartigen Black-Metal-Angriff, der mit den typischen iberischen Verzierungen versehen ist. Noctem sind wohl der bekannteste Extrem-Metal-Export aus Spanien, und ihr gottloser Weg führte sie zu einem Kult-Publikum auf der ganzen Welt, in Europa, Asien und Nordamerika. Frontmann und Gründer Beleth zierte 2018 das Cover der spanischen Ausgabe des Metal Hammer als „Héro“ des Genres.

Als erste spanische Metal-Band, die in China auftrat, tourten Noctem über die Jahre unermüdlich mit Bands wie Marduk, Batushka, Napalm Death, Immolation und vielen anderen. Dutzende von renommierten Extremfestivals nahmen sie in ihr Line-Up auf, darunter das Bloodstock Open Air (Großbritannien), Metal Embrace (Deutschland), Metaldays (Slowenien) und Festimetal Santa Catarina (Mexiko).

Noctem stammen aus Valencia, Spanien, und machten sich mit dem Demo Unholy Blood von 2002 einen Namen. Das God Among Slaves-Demo folgte 2007 und schürte die Vorfreude auf das Debüt Divinity (2009), das auf dem österreichischen Label Noisehead Records erschien.

Metal Blade Records lizenzierte Oblivion (2011) ins Ausland, gefolgt von einem Deal mit Prosthetic Records, die Exilium (2014) und Haeresis (2016), ein Konzeptalbum über die spanische Inquisition, veröffentlichten. (Eine spezielle, nach „Gammelfleisch“ duftende LP-Ausgabe von Haeresis verkaufte sich in weniger als einer Woche komplett.) The Black Consecration (2019) erweiterte Noctems Themen um alte Zivilisationen und dunkle Riten, um mehr von Beleths Philosophie zu vermitteln, die zuvor in seinem ersten Buch, dem Codex Ante-Mortem von 2017, beschrieben wurde, das im selben Jahr wie das selbstgebraute Bier der Band, A Cruce Salus, veröffentlicht wurde.

Noctem:

Beleth – Vocals

Varu – Bass

Voor – Drums

Moss – Guitars

Tobal – Guitars

https://www.facebook.com/noctemofficial

https://www.instagram.com/noctemofficial/