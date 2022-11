Fleshgod Apocalypse, Special Guest Omnium Gatherum am 05.11.2022 im Kubana in Siegburg

Bands: Fleshgod Apocalypse, Omnium Gatherum, Azteca, Iron Of Fate

Ort: Kubana Siegburg, Zeithstraße 100, 53721 Siegburg

Datum: 05.11.2022

Kosten: 28 Euro VVK, 32 Euro AK

Genre: Symphonic Death Metal, Technical Death Metal, Melodic Death Metal

Besucher: 150

Veranstalter: Kubana Live Club http://www.kubana.de/live-club/

Setlisten:

Omnium Gatherum

Fleshgod Apocalypse Emergence Paragon Gods Go First New Dynamic Prime Reckoning The Unknowing Nail Frontiers Skyline Intro Fury Healing Through War Sugar The Praying Mantis‘ Strategy Monnalisa The Violation Prologue Epilogue Minotaur (The Wrath of Poseidon) No The Fool The Egoism

Heute geht es endlich mal wieder in einen meiner Lieblingsclubs nach Siegburg. Im Kubana warten heute Abend die Italiener Fleshgod Apocalypse mit ihrer Velano Across Europe Tour 2022 auf uns. Nicht nur Fleshgod Apocalypse stehen heute Abend im Kubana auf der Bühne, sie haben als Special Guest sogar die Finnen Omnium Gatherum im Gepäck, die dürften doch einigen (Melodic Death) Metallern bekannt sein. Mit Irony Of Fate und Azteca sind sogar noch zwei weitere Support Acts dabei.

Kollege Udo und ich sind pünktlich um 18:30 Uhr vor Ort, Beginn soll 18:50 Uhr sein. Auf der Treppe runter zum Club sind einige Fans anzutreffen. Von denen erfahren wir, dass noch geschlossen ist, also gehen Udo und ich noch hoch ins Restaurant, um was zu trinken.

Das führt dann doch leider dazu, dass wir den ersten Supportact Irony Of Fate komplett verpassen, lediglich die letzte halbe Minute bekommen wir von den Neuseeländern noch mit. Die bekommen von den anwesenden Fans eine Menge Applaus.

Danach geht es eigentlich recht schnell weiter mit den Mexikanern Azteca. Die Männer sorgen hier für viel Stimmung. Da stehen vier Musiker vorne auf der Bühne und die sind schon sehr auffallend. Sie sind mit Masken und buntem Kopfschmuck drapiert, als fünfter Mann fungiert der Schlagzeuger recht unspektakulär ungeschminkt an seinem Schlagzeug. Zuerst einmal denke ich, das ist jetzt aber ein Mummenschanz hier. Die Jungs zeigen jedoch, dass sie auch ihre Instrumente beherrschen. Die Vier stellen vier Götter der aztekischen Kultur dar, so erklärt es uns später der Sänger. Musikalisch gibt es Metal mit folkloristischem Anteil. Ihr Frontmann schlägt während seines Gesangs zumeist noch eine Trommel. Das Singen ist dann wohl doch recht anstrengend. Er wechselt zwischen Growls zu Screams, wobei ich denke, dass er bei den Growls schon besser aufgehoben ist. Seinen Maskenschmuck setzt er zwischenzeitlich ab, da es hier richtig warm ist, wobei er ihn gegen Ende wieder aufsetzt. Eine echt lustige Truppe, die sich in Szene zu setzen weiß. Direkt nach ihrem Gig kommen sie runter ins Publikum und stehen in voller „Kriegsbemalung“ für Selfies mit den Fans bereit. Sie freuen sich echt, in Europa/Deutschland zu sein, dies wird auch mehrmals betont. Die Jungs haben regen Zuspruch am Merchstand.

Dann sind Omnium Gatherum dran. Die finnischen Melodic Death Metaller feiern bereits ihr 25-jähriges Jubiläum. Da geht es rasant ab. Die Saiteninstrumentenfraktion wütet im Vordergrund herum wie eine Derwischtruppe, während im Hintergrund Keyboarder und Schlagzeuger etwas erhöht über diesen ragen. Die Band feiert ihr letztjähriges Album Origin, von dem steht direkt als Opener der Song Emergence als atmosphärischer Opener an.

Dann geht es mit der Singleauskopplung Paragon vom gleichen Album so richtig los. Frontmann Jukka kommt auf die Bühne und seine ersten Growls sind zu hören. Das gefällt dem Publikum. Hier wird jetzt richtig geheadbangt. Jukka hat das Publikum immer im Blick und hält Zwiesprache mit ihm. Immer wieder: „Siegburg, wie geht es euch?“ ist zu hören. Neben älteren Songs stehen weitere Tracks des neuen Albums wie Prime und Reckoning auf der Setliste. Die Saitenfraktion ist in super Spiellaune. Tolle Soli unterstreichen, dass die Gitarristen Könner ihres Fachs sind. An der einen Gitarre steht seit diesem Jahr mit Nick Cordle sogar ein Mann, der bereits bei Arch Enemy die Axt geschwungen hat. Die andere Gitarre schreddert das einzig verbliebene Gründungsmitglied Markus Vanhala.

Für die Melodic Death Fans dürfte der Auftritt des Sextetts hier ein wahrer Ohrenschmaus sein, die Jungs brauchen zudem kein blauhaariges Mangamädchen, welches optisch von der Musik ablenkt 😉

Frontmann Jukka verkündet noch kurz vor Schluss des Gigs, dass die Band gleich am Merchstand sein wird und für Selfies zur Verfügung steht. Sie sind direkt nach dem Gig dann bei den Fans.

Nach einer Umbaupause sind die aus Rom und Perugia stammenden Fleshgod Apocalypse dran. Seit 15 Jahren sind sie mit einer rasanten Mischung aus Technical Death Metal, Symphonic Death Metal und Operngesang unterwegs. Eine eigenartige Mischung, die die Fans total mitnimmt. Ich habe die Band bereits einmal auf dem Metal Frenzy in Gardelegen live erleben dürfen.

Das Intro ertönt. Sopranistin Veronica Bordacchini, mit einem Kopfschmuck ähnlich der Freiheitsstatue auf dem Haupt, betritt im Dunkeln die Bühne. Ihr folgen in feinem klassischen Zwirn gekleidet ihre Mitstreiter von Fleshgod Apocalypse. Sie blick um sich, schaut ins Publikum, in der Rechten hält sie einen großen Stab, klopft mit diesem zweimal fest auf den Boden und dann beginnt die Show der Italiener. Die Bühnendekoration, unter anderem drei total coole, altertümliche Mikrofonständer und ein mit Kerzen geschmücktes Klavier, könnte auf einen klassischen Abend vermuten lassen.

Es wird allerdings eine krasse Metalshow, die sich schon dadurch von anderen Metalevents abhebt, dass sich mit Sopranistin Veronica Bordacchini und Pianist Francesco Ferrini auch klassisch geschultes Personal unter den Bandmitgliedern befindet.

Nach dem Intro beginnt die Show mit dem Song Fury vom aktuellen Album Veleno aus dem Jahr 2019, von dem ich damals ein Review machen durfte. Bereits der Opener Fury ist ein genialer, schneller Technical Death Metal Song, bei dem das Piano eine besondere Stellung besitzt. Klassischer (Chor-)Gesang stellt einen kleinen Break dar, ohne den Song wirklich zu verändern. Er bleibt düster und schnell. So bleiben auch die weiteren Songs, von denen einige von Veleno stammen, wie zum Beispiel Sugar, The Praying Manti’s Strategy oder auch Monnalisa.

Weiter im Programm stehen Songs des Vorgängers King wie auch Tracks noch älterer Alben wie Agony (2011) und Labyrinth von 2013. Die Struktur der Songs ist in der Regel düster und brutal. Die symphonischen Einlagen dazu sehr tragend. Brutal gegen die Wand gespielter Technical Death Metal in Kombination mit klassischen Elementen ergibt hier in Siegburg eine besondere Atmosphäre. Dabei bleibt das Licht zumeist sehr dunkel, selten unterbrochen von hellen Flashs. Das spärliche Licht unterstreicht zwar die düster/brutale Atmosphäre, wobei es natürlich schade ist, die Musiker in ihrer tollen klassischen Garderobe nicht in voller Pracht wirken zu sehen. Die symphonischen Parts kommen natürlich vom Band, wobei die Band diese auf dem letzten Album Veleno komplett durch ein klassisches Orchester hat einspielen lassen. Sopranistin Veronica Bordacchini kommt im Verlauf der Show nach vorne, legt ihr Diadem ab und bleibt eine Zeit lang Front of Stage.

Die Fans hier sind richtig aus dem Häuschen. Nach The Fool, der als letzter Song angekündigt wird, gibt es Zugaberufe. Die Band hat sich da allerdings noch nicht von der Bühne entfernt und spielt noch The Egoism. Danach verlassen die Musiker die Bühne. Die Zugaberufe verhallen danach nicht. Die Band kommt erneut auf die Bühne und die Musiker lassen sich feiern. Der Ruf nach Zugabe wird allerdings mit dem Kommentar “beim nächsten Mal, heute nicht mehr“ verneint. Das ist natürlich sehr schade. Einige Fans warten nach der Show noch am Merchstand auf die Musiker. Der Merchandiser verneint allerdings die Frage, ob die denn noch kommen würden. Das ist bedauerlich, Fannähe sieht eigentlich anders aus. Gerade wenn man wie hier heute Abend so abgefeiert wird und die Anzahl der Fans doch recht übersichtlich ist, hätte man zumindest diesem Wunsch der Fans nachkommen können.

Schade für die wartenden Fans, für die sich der Abend hier trotzdem gelohnt hat. Es hat mich persönlich sehr gefreut, wieder einmal in Siegburg im Kubana dabei sein zu können.