Desaster und Time For Metal fördern die Koblenzer Kulturszene und verlosen signierten Druck zugunsten des Florinsmarkts/Koblenzer Kulturszene.

Unser Redakteur Juergen S. hatte 2019 für die Single Black Celebration (hier) zum 30. Jubiläumsjahr der Koblenzer Kult Black Thrash-Band Desaster Fotos mit der Band gemacht, wovon eines die Rückseite der Veröffentlichung schmückte.

Von den Bildern der Fotosession hat er ein paar wenige (verschiedene) hochwertige Kunstdrucke auf Hahnemühlen Büttenpapier anfertigen lassen.

Diese wurden von den Bandmitgliedern Infernal (Gitarre), Sataniac (Gesang), Odin (Bass) und Hont (Schlagzeug) bei einem Interview (hier) in diesem Sommer signiert.

Der hier vorgestellte signierte Kunstdruck hat die Größe DIN A3. Es handelt sich um ein Einzelstück, also Auflage 1/1.

Desaster, Stormbringers – The Official Desaster Fan Club und Time For Metal haben lange überlegt, wie dieser Kunstdruck am besten für einen guten Zweck (Förderung Florinsmarkt / Koblenzer Kulturszene) zur Verfügung gestellt werden kann.

Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, dies über eine Verlosung zu machen, damit auch jeder Fan der Band die Möglichkeit hat, sich dieses Unikat nach Hause zu holen.

Das Mitmachen ist einfach, denn mit der Überweisung von 3,33 Euro (einfaches Los) bzw. 6,66 Euro (doppeltes Los und somit doppelte Chance) auf das PayPal-Spendenkonto https://www.paypal.com/pools/c/8DOgpjaNoB habt ihr die Chance auf den Gewinn dieses einmaligen, signierten und hochwertigen Kunstdruckes.

Lose können ab sofort über die Zahlung auf das PayPal-Spendenkonto erworben werden. Letzte Möglichkeit der Teilnahme ist der 31.10.2021, 12:00 Uhr (Zahlungseingang).

Die Auslosung wird am 31.10.2021, also an Halloween, öffentlich im Florinsmarkt erfolgen.

Die gesammelte Summe der Einzahlungen, abzüglich PayPal-Gebühren, wird dem Inhaber des Florinsmarkts für die Förderung der Koblenzer Kulturszene zur Verfügung gestellt.

Teilnehmen kann jeder Volljährige. Der Kunstdruck wird unter allen Einsendungen auf das PayPal-Spendenkonto https://www.paypal.com/pools/c/8DOgpjaNoB (3,33 € für ein Los, 6,66 € für zwei Lose) verlost. Der Gewinner wird unter Ausschluss des Rechtsweges gezogen und persönlich benachrichtigt.

Und nun viel Spaß für alle Desaster-Fans beim Mitmachen! Desaster, Stormbringers – The Official Desaster Fan Club und Time For Metal drücken euch die Daumen!