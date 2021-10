Leverage: die finnischen Heavy Rocker präsentieren ihr neues Album „Above The Beyond“

Auf ihrem neuen Album Above The Beyond präsentieren Leverage weiterhin ihren zeitgemäßen Heavy-Rock-Sound, der Einflüsse aus der goldenen Vergangenheit aufgreift, aber dennoch ihre eigene, einzigartige Persönlichkeit bietet. Das neueste Album der Band bietet eine Fülle von eingängigen Melodien, die gekonnt mit einer makellosen Produktion umgesetzt wurden.

Die finnischen Leverage sind weder eine Power-Metal-Band noch eine AOR-Band und schon gar nicht eine Hommage an die 80er-Jahre. Leverage lassen sich nicht so einfach in ein bestimmtes Genre einordnen, denn für die Band geht es darum, Musik mit Herz und Seele zu machen und zu spielen und dabei Spaß zu haben. Leverage haben also ihren eigenen Stil entwickelt, um Heavy Rock zu machen, und das ist ihre Mission. Der klangliche Stempel sagt: Leverage. Mehr ist nicht nötig.

Leverage traten erstmals 2006 auf den Plan, als sie ihr Debütalbum Tides in Eigenregie veröffentlichten. Mit ihrer Mischung aus symphonischem Metal und melodischem Hardrock mit einigen progressiven Metal-Einflüssen sorgten sie für Aufsehen in der Szene und wurden für die Veröffentlichung ihres zweiten Albums Blind Fire (2008) von Frontiers unter Vertrag genommen, bevor sie für ihr nächstes Album Circus Colossus (2009) zu Universal/Spinefarm wechselten. Die Band wurde jedoch nicht allzu lange nach der Veröffentlichung dieses dritten Albums inaktiv, was die Fans traurig zurückließ, die sich nach mehr Musik von der Band sehnten.

Im Jahr 2018 kehrten Leverage mit einem neuen Line-Up zurück, das einen großartigen neuen Sänger Kimmo Blom (ex-Urban Tale, Raskasta Joulua) und einen neuen Gitarristen Mikko Salovaara umfasste. Sie veröffentlichten zunächst eine EP, The Devil’s Turn, und dann das Album Determinus. Die Band zeigte, dass sie immer noch in der Lage ist, musikalisch ein ziemlich breites Feld abzudecken. Nochmals, kein Power Metal, kein AOR, kein Thrash. Einfach nur großartiger Heavy Rock mit atemberaubenden Melodien. Das gleiche Ergebnis ist auch auf ihrem neuen Album Above The Beyond zu hören.

Leverage Line-Up:

Kimmo Blom – Gesang

Mikko Salovaara – Gitarre

Tuomas Heikkinen – Gitarre

Sami Norrbacka – Bass

Valtteri Revonkorpi – Schlagzeug

Marko Niskala – Keyboard

