Primal Fear: Lyricvideo zu Klassiker ‚Chainbreaker‘ enthüllt

1997 von Bassist Mat Sinner und Sänger Ralf Scheepers gegründet und kurz darauf von Gitarrist Tom Naumann und Schlagzeuger Klaus Sperling komplettiert, begann das deutsche Metal-Kommando Primal Fear, sich als eine der beständigsten Bands der Szene seinen Weg an die Spitze zu bahnen: 13 starke Studioalben, zahlreiche Auftritte in aller Welt und nicht zuletzt niemals endende Leidenschaft haben die nun 25-jährige Erfolgsgeschichte der Band geprägt.

Diese fand in Form ihres aktuellen Werks Metal Commando (2020), mit dem sich die Truppe Platz 7 in den deutschen Albumcharts (ihre bis dato höchste Platzierung in ihrem Heimatland), aber auch Top-Positionen in anderen Ländern sichern konnte, ihren vorläufigen Höhepunkt (hier lest ihr unser Review dazu). Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht, denn die Band arbeitet bereits an Material für ihre nächste Scheibe…

…doch ehe sich Primal Fear einmal mehr ins Studio begeben werden, werden sie am 15. Juli 2022 eine Deluxe-Version ihres vielgelobten, selbst betitelten Debütalbums (1998) via Atomic Fire auf den Markt bringen, um das erwähnte Jubiläum gebührend zu feiern. Von keinem Geringeren als Jacob Hansen in den Hansen Studios, Dänemark remastert, bietet diese neben drei Bonustracks auch ein Booklet voller ausführlicher Linernotes sowie einiger Bilder aus dem Bandarchiv. Um euch einen ersten Eindruck des erneuerten Sounds von Primal Fear zu verschaffen, könnt ihr euch hier ein brandneues Lyricvideo zu Primal Fears Klassiker Chainbreaker, für dessen Gestaltung Gabriel Management (http://www.gabrielmanagement.eu) verantwortlich zeichnet, auf YouTube ansehen:

Bestellt das Album im Format eurer Wahl [CD-Digipak, verschiedenes farbiges Vinyl] vor, merkt es auf euren favorisierten Streamingplattformen vor oder sichert es euch digital, um Chainbreaker sofort zu erhalten: https://primalfear.afr.link/primalfeardeluxePR.

Primal Fear (Deluxe-Edition; Remastered) – Tracklist:

01. Primal Fear

02. Chainbreaker

03. Silver & Gold

04. Promised Land

05. Formula One

06. Dollars

07. Nine Lives

08. Tears Of Rage

09. Speedking

10. Battalions Of Hate

11. Running In The Dust

12. Thunderdome

Bonustracks

13. Breaker (Accept-Cover)

14. Chainbreaker (live)

15. Running In The Dust (live)

Das Album, das mit Gastbeiträgen von Kai Hansen (Gitarre; u.a. Helloween, Gammy Ray) und Frank Rössler (zusätzliche Keyboards) aufwartet, wurde ursprünglich in den House Of Music Studios aufgenommen und von Gründungsmitglied Mat Sinner unter Mithilfe von Tom Naumann sowie Ralf Scheepers produziert, während Achim Köhler für die technische Umsetzung verantwortlich war. Das kultige Artwork stammt von Stephan Lohrmann, der nicht nur Cover einiger älterer Primal-Fear-Scheiben, sondern auch das Design für ihr jüngstes Werk geschaffen hat.

Primal Fear sind:

Ralf Scheepers – Gesang

Mat Sinner – Bass, Gesang

Tom Naumann – Gitarre

Alexander Beyrodt – Gitarre

Magnus Karlsson – Gitarre

Michael Ehré – Schlagzeug

Primal Fear online:

www.primalfear.de

www.facebook.com/primalfearofficial