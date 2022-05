Motionless In White: präsentieren ihre neue Single „Slaughterhouse“

Motionless In White veröffentlichen mit Slaughterhouse eine weitere Single aus ihrem neuen Album Scoring The End Of The World, das am 10. Juni auf Roadrunner Records erscheint.

Scoring The End Of The World zeigt die gesamte Breite der dynamischen, tiefgründigen und dunklen Visionen der Band. Es ist das erste Album seit Disguise, das 2019 erschien und still und heimlich maßgeblichen Einfluss auf Rockmusik und -kultur nahm. Die Single Another Life ragt dabei mit 23 Millionen YouTube-Views des Musikvideos als meistgestreamter Song heraus. Das Album landete in den „50 Best Metal Albums of 2019“ des Loudwire-Magazins und entfachte die kreative Renaissance, die dem nun erscheinendem Nachfolger Scoring The End Of The World die Bühne bereitete. Aktuell sind Motionless in White mitten in einer Co-Headlinertour mit Black Veil Brides und Ice Nine Kills quer durch Nordamerika. Man darf hoffen, dass die Band ihr neues Werk bald auch live in Europa vorstellen wird.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: