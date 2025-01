Motionless In White spielen am 10.02.2025 im ausverkauften LKA Longhorn in Stuttgart.

Touring The End Of The World Tour

Bands: Motionless In White, Fit For A King, Brand Of Sacrifice

Motionless In White stehen für brachiale Metalcore-Power. Am 10.02.2025 stellen die US-Amerikaner im LKA Longhorn in Stuttgart ihr sechstes Album Scoring The End Of The World vor.

Motionless In White haben sich mit ihrer einzigartigen Verbindung aus Industrial-Metal-Dissonanz, fesselndem Gothic-Bombast und kraftvollem Metalcore zu einer der wichtigsten Kräfte der modernen US-Rockmusik entwickelt. Mit über einer halben Milliarde Streams haben sie vier aufeinanderfolgende Top-5-Alben in den US-Rock-Charts platziert, drei dieser Alben kletterten sogar an die Spitze der US-Hardrock-Charts. So auch ihr im Juni 2022 erschienenes, sechstes Album Scoring The End Of The World.