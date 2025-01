Evon Rose – Thunder Rumbling

Die österreichische Rockformation Evon Rose hat im November Thunder Rumbling herausgebracht. Die Eigenproduktion setzt auf angenehmen Midtempo-Rock, beinhaltet düstere wie progressive Passagen und kann trotzdem zwischen dem Mainstream-Rock und Szene-Sound hin und her switchen. Getragen werden die 13 Songs von einer sperrigen Grundstimmung, die man beim Artwork der Platte direkt wiederfindet. Psychedelisch angehaucht, mit vielen satten Atmosphären, stehen Evon Rose gar nicht so alleine da wie auf ihrem Cover. Technisch auf einem anspruchsvollen Level können sowohl die Lyrics als auch das Songwriting punkten.

Gestartet wird der Longplayer mit einem Intro, dem der Song Set Your Sails folgt. Zwischen Scheitern und negativen Gedanken lebt die Hoffnung immer wieder auf. Die ruhigeren Tracks setzen das Fundament, auf das immer wieder schnellere und härtere Werke gestellt werden. Nach zwei Single-Veröffentlichungen ein gelungenes zweites Album, welches auf kraftvolle und emotionale Rock Lines setzt. Nach dem Debüt New Shores aus dem Jahre 2018 wurde es lange ruhig um die Musiker, die sich im letzten Jahr erst wieder richtig reanimierten. Im Fokus Andreas Schuster am Mikrofon, der auch ansonsten die Zügel fest in seiner Hand hält. Neben stimmigen Refrains lassen die Künstler auch kleinere Soli zu, die dem Album Charakter verleihen. Fire Vs. Water und Straight Forward machen Spaß. Im Mittelpart steht der Titelsong Thunder Rumbling im Rampenlicht. Trotz der längeren Spielzeit verflacht der Silberling nicht und dringt immer wieder in neue Ebenen vor. Ein Konzept ohne Selbstkopie schlägt am Ende mit Silhouttes zu Buche. Wem die Band Evon Rose bislang auch noch nichts gesagt hat und auf modernen gefühlvollen Rock steht, sollte der Gruppe aus Österreich mit Thunder Rumbling eine Chance geben.

