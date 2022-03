Motionless In White: Single „Cyberhex” samt Musikvideo veröffentlicht

Drei Jahre nach ihrem letzten Longplayer haben Motionless In White ein neues Album angekündigt. Scoring The End Of The World erscheint am 10. Juni 2022 auf Roadrunner Records und lässt sich jetzt auf allen Streaming-Plattformen vormerken sowie im exklusiven Merch-Bundle im offiziellen Bandshop vorbestellen. Begleitend zur Albumankündigung erschien die neue Single Cyberhex mitsamt eines Musikvideos, das unter der Regie von Band-Gitarrist Ricky Olson und Logan Beaver entstand. Cyberhex ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Über das ambitionierte neue Projekt sagt Sänger Chris Motionless: „Cyberhex ist mein Liebesbrief an euch, unsere Fans, für alles, was ihr in den letzten, mental extrem herausfordernden Jahren für mich getan habt. In Zeiten, die sich sowohl für meine eigene wie auch für unser aller Welt wie ein Ende angefühlt haben, war mir der Gedanke an unsere enge Bindung eine große Hilfe. Ich kann euch nicht genug dafür danken. Abgesehen von meinen persönlichen Erfahrungen war es für mich bewegend zu erleben, dass wir trotz all der Kräfte, die uns gegenüber unaufhörlich Hass und Negativität verbreiten, zusammenstehen, Widerstand leisten und zurückkämpfen – immer wissend, dass am Ende Liebe und Leidenschaft die Oberhand behalten. Wir SIND der Widerstand. Wir SIND Cyberhex. Ich liebe euch. Danke.“

Auf Cyberhex schiebt sich eine bedrohliche Synth-Melodie über ein um sich schlagendes, von Störgeräuschen durchzogenes Gitarren-Riff, über das Sänger Chris Motionless warnend singt: „There’s no tomorrow“. Seine apokalyptischen Strophen ergeben sich in ein roboterartiges Kommando – „Initiate Cyberhex“ – woraufhin der dramatische Refrain um sich greift. Streicher untermalen die militaristische Bridge, während Schreie durch das Chaos brechen. In der bis hierhin wohl größten cineastischen Erzählung der Band erweckt Regisseur Olson die Story des Songs geschickt zum Leben.

Scoring The End Of The World zeigt die gesamte Breite der dynamischen, tiefgründigen und dunklen Visionen der Band. Es ist das erste Album seit Disguise, das 2019 erschien und still und heimlich maßgeblichen Einfluss auf Rockmusik und -kultur nahm. Die Single Another Life ragt dabei mit 23 Millionen YouTube-Views des Musikvideos als meistgestreamter Song heraus. Das Album landete in den „50 Best Metal Albums of 2019“ des Loudwire-Magazins und entfachte die kreative Renaissance, die dem nun erscheinendem Nachfolger Scoring The End Of The World die Bühne bereitete.

Motionless in White werden in den nächsten Monaten gemeinsam mit Black Veil Brides und Ice Nine Kills eine große Nordamerika-Tournee mit über 30 Terminen spielen.

Im letzten Jahr veröffentlichte die Band die Single Timebomb. Der Song wurde 5,7 Millionen Mal auf Spotify gestreamt, das dazugehörige Musikvideo wurde über 1,6 Millionen auf YouTube aufgerufen. Timebomb fand kritische Beachtung, Loudwire beschrieb die Single als „düster aber aufmunternd – und schwer“, während Kerrang! dringlich empfahl „auf den Nacken achtzugeben“.

Scoring The End Of The World Tracklist:

1. Meltdown

2. Sign Of Life

3. Werewolf

4. Porcelain

5. Slaughterhouse (Feat: Bryan Garris)

6. Masterpiece

7. Cause Of Death

8. We Become The Night

9. Burned At Both Ends 2

10. Broadcasting From Beyond The Grave: Corpse Nation

11. Cyberhex

12. Red, White & Boom (Feat: Caleb Shomo)

13. Scoring The End Of The World (Feat: Mick Gordon)

Über Motionless In White:

Als Motionless In White 2006 aus Scranton, Pennsylvania die Musikbühne betraten, brachten sie eine unnachahmliche Mixtur mit: messerscharfer metallischer Rock traf auf nachtdunklen Industrial, magnetische Melodien paarten sich mit überlebensgroßen Bildwelten. Das Quintett – Chris Motionless [Gesang], Ricky Olson [Gitarre], Ryan Sitkowski [Gitarre], Vinny Mauro [Schlagzeug] und Justin Morrow [Bass] – hat sich seitdem beharrlich an der Spitze des Hard Rock festgesetzt und bis heute fast eine halbe Milliarde Streams und Views gesammelt. Nach dem Erfolg von Creatures [2010] und Infamous [2012] stieß Reincarnate [2014] in die Top 10 der Billboard Top 200 vor. Die darauffolgenden Alben Graveyard Shift [2017] Disguise [2019] knackten die Top 5 der „Top Hard Rock Albums“-Charts und „Top Rock Albums“-Charts in den USA und stiegen in die deutschen Top 100 ein. Das letzte Werk brachte mit Another Life den bis dato größten Hit der Band hervor, gefolgt von Brand New Numb und Disguise. Entlang des Weges spielten sie ausverkaufte Tourneen und Support-Shows für Bands wie Slipknot, Korn und Breaking Benjamin. Darüber hinaus haben Motionless In White mit Jonathan Davis von Korn, Maria Brink von In This Moment, Dani Filth von Cradle Of Filth, Tim Sköld von KMFDM, Caleb Shomo von Beartooth und vielen anderen zusammengearbeitet. 2020 waren Motionless In White mit ihrer Deadstream-Live-Event-Serie befasst, u.a. mit einer Performance von Creatures zum zehnjährigen Jubiläum des Albums, außerdem veröffentlichten sie eine Coverversion von The Killers‘ Somebody Told Me und die Single Creatures X: To The Grave. Bald kann man sich auf neue Songs der Band freuen, die ihren poetisch-prügelnden Sound weiter perfektionieren, den Motionless In White so unnachahmlich beherrschen.

https://www.facebook.com/motionlessinwhite/

https://www.motionlessinwhite.net/