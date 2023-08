Primal Fear: präsentieren neues Album »Code Red« live in Lateinamerika und Japan

Another Hero lautet der Titel einer der beiden Vorabsongs von Code Red, dem kommenden Werk der deutschen Heavy-Metal-Institution Primal Fear, das am 1. September 2023 via Atomic Fire erscheinen wird. Doch ist ein/e weitere/r Held/in alles, was die Welt braucht? Nein, denn ihre Anhängerschaft sehnt sich zudem nach einer weiteren Tournee der Band – und das Metal-Kommando liefert! So werden Primal Fear diesen Herbst einerseits neue Tracks, andererseits aber natürlich auch einige Klassiker auf die Bühnen bringen: Bereits nächste Woche wird die Truppe gemeinsam mit The Unity als Special Guests durch Europa ziehen und in diesem Rahmen acht Shows spielen, bevor sie sich auch nach Lateinamerika begeben wird. Der neun Auftritte umfassende Trip wird Primal Fear ab dem 21. Oktober vom Maranhão Open Air in Brasilien über Argentinien, Chile, Costa Rica, Kolumbien und Peru zum Mexico Metal Fest in Monterrey führen, wo die Tour am 10. November zu Ende gehen wird. Außerdem müssen sich auch japanische Fans der Band keine Sorgen machen, hat sie kürzlich obendrein drei Konzerttermine im Land der aufgehenden Sonne (Tokio, Nagoya und Osaka) für Anfang 2024 angekündigt. Weitere Informationen findet ihr unten oder unter https://primalfear.de/tour!

Zu guter Letzt freuen Primal Fear sich, bekanntgeben zu können, dass passend zur Veröffentlichung ihrer neuen Scheibe ein weiterer Brechertrack auf ihre Hörerschaft wartet. Cancel Culture wird – ebenso wie Code Red – ab dem 1. September verfügbar sein und verspricht „neue Maßstäbe in Sachen Heavy Metal zu setzen“, wie Frank Wilkens (powermetal.de) betont. Verpasst den Song sowie das neue Album nicht und merkt beide direkt hier vor: https://primalfear.afr.link/cancelculturePR

Ein dazugehöriges, von Ingo Spörl (Hard Media) kreiertes Lyricvideo wird bereits am Vortag, am Donnerstag, den 31. August, um 16.00 Uhr auf YouTube Premiere feiern. Seid dabei: https://www.youtube.com/watch?v=a0RdyH99LsQ

Primal Fear live:

Code Red Europa-Tour – Teil 1

w/ The Unity

01.09.2023 DE Stuttgart – Im Wizemann (Halle) [TICKETS]

02.09.2023 DE Memmingen – Kaminwerk [TICKETS]

03.09.2023 DE Naila – Frankenhalle [TICKETS]

05.09.2023 DE München – Backstage (Werk) [TICKETS]

06.09.2023 DE Bochum – Zeche [TICKETS]

07.09.2023 DE Frankfurt – Batschkapp [TICKETS]

09.09.2023 CH Sion – Le Port Franc [TICKETS]

10.09.2023 CH Pratteln – Z7 [TICKETS]

Code Red Lateinamerika-Tour 2023

21.10.2023 BR São Luís – Maranhão Open Air [TICKETS] *NEU*

26.10.2023 BR Curitiba – Tork ’n Roll [TICKETS] *NEU*

28.10.2023 BR Limeira – Mirage Eventos [TICKETS] *NEU*

31.10.2023 AR Buenos Aires – Arena Sur [TICKETS] *NEU*

01.11.2023 CL Santiago – Blondie Club [TICKETS] *NEU*

04.11.2023 CR San José – Pepper Club [TICKETS – IN KÜRZE!] *NEU*

05.11.2023 CO Bogotá – Ace of Spades-club [TICKETS – IN KÜRZE!] *NEU*

07.11.2023 PE Lima – CC Festiva [TICKETS – IN KÜRZE!] *NEU*

10.11.2023 MX Monterrey – Mexico Metal Fest [TICKETS] *NEU*

Code Red Japan-Tour 2024

30.01.2024 JP Tokio – Spotify O-East [TICKETS] *NEU*

31.01.2024 JP Nagoya – Club Quattro [TICKETS] *NEU*

01.02.2024 JP Osaka – Umeda Club Quattro [TICKETS] *NEU*

