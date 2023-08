My Dearest Wound: veröffentlichen neues Video zu „Annihilator“

Die chilenischen Depressiv-Black-Metaller My Dearest Wound haben ein neues Video zum Song Annihilator veröffentlicht. Das Lied stammt aus dem Debütalbum des Projekts The Burial, das am 15. September über Tragedy Productions erscheint. Das Lied handelt vom Leben und davon, wie es die reinen Herzen von Kindern zerstört, die zusehen, wie ihre Unschuld für immer verschwindet.

My Dearest Wound ist ein Soloprojekt aus Santiago, Chile, erstellt von Sergio González Catalán (Rise To The Sky, Winds Of Tragedy). In seiner Musik geht es um Traurigkeit, Einsamkeit und Depression.

Musik und Texte von Sergio González Catalán. Produktion, Mischung und Mastering: Nikola Dušmanić, Ezoterik Studio. Gesang und Instrumente von Sergio González Catalán aufgenommen in Sergios Schloss in Santiago, Chile. Schlagzeug von Nikola Dušmanić aufgenommen im Ezoterik Studio, Serbien. Gitarrentöne und Reamping: Rodoljub Raičković, Vortex Studio. Artwork von Natalia Drepina. CD-Layout von Paula González. Logo von Alak – Chaos Drakon Art.

My Dearest Wound online:

Bandcamp

Instagram