Primal Fear: präsentieren erste digitale Single aus neuem Album »Code Red«

Das deutsche Metalkommando Primal Fear ist endlich zurück! Nach der Veröffentlichung ihres chartstürmenden Metal Commando-Albums (2020; u.a. #6 in der Schweiz, #7 in Deutschland und #28 in Österreich) präsentiert die Band mit einem elf Songs umfassenden Werk, dem sie den prägnanten Titel Code Red verpasst hat und das am 1. September 2023 via Atomic Fire in die Läden kommen wird, einen mehr als würdigen Nachfolger. Hatten Primal Fear bereits kurz nach Jahresbeginn erste Details sowie Tourtermine zu jener kommenden Scheibe enthüllt, haben sie in Form von Another Hero auch den ersten Song daraus veröffentlicht. Obendrein können Fans der Truppe sich ab sofort das Musikvideo zu genanntem Track, der gleichzeitig den Albumopener darstellt, anschauen. Another Hero macht direkt deutlich, was auf Code Red Sache ist, denn es liefert nichts Geringeres als „Heavy Metal in Reinkultur auf der Höhe der Zeit“, wie Rock-It!-Journalist Jürgen Will nach Vorabhören des Albums konstatierte. Sänger Ralf Scheepers unterstreicht den lyrischen Inhalt der ersten Singleauskopplung: „Manchmal wünsche ich mir, es gäbe endlich wieder eine/n Held/in, der/die der Menschheit zeigt, wie man in Frieden und Harmonie zusammenlebt.“

Das Album wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– Atomic-Fire-Records-Mailorder-exkl. Bundles (CD-Digipak, Vinyl, T-Shirt, Feuerzeug)

– CD-Digipak

– 2LP in Gatefold (verschiedene Farben)

– digital

Code Red Tracklist:

1. Another Hero

2. Bring That Noise

3. Deep In The Night

4. Cancel Culture

5. Play A Song

6. The World Is On Fire

7. Their Gods Have Failed

8. Steelmelter

9. Raged By Pain

10. Forever

11. Fearless

Produziert von Mat Sinner (Bass, Gesang) sowie co-produziert von Frontmann Ralf Scheepers und Gitarrist Tom Naumann, wurde die Platte einmal mehr vom langjährigen Primal-Fear-Wegbegleiter Jacob Hansen in dessen Hansen Studios in Dänemark gemischt und gemastert. Die dazugehörigen Aufnahmen, die zudem unter der Anleitung von Scheepers und Mitch Kunz durchgeführt wurden, fanden in Sebastian „Basi“ Roeders Backyard Studios (Kempten) statt. Das farbenprächtige Artwork steuerte Stan W. Decker (u.a. auch Angels Of Mercy – Live In Germany (2017), Apocalypse (2018) und I Will Be Gone (2021)) bei.

Primal Fear live:

24.06.2023 ES Abadiño – Koba Live

Code Red-Europatour – Teil 1

w/ The Unity

Präsentiert von Radio Bob!, Metal Hammer, Rock It!, Metaltix,

musix, Level10Music, Break Out, ITM & Atomic Fire

01.09.2023 DE Stuttgart – Im Wizemann (Halle)

02.09.2023 DE Memmingen – Kaminwerk

03.09.2023 DE Naila – Frankenhalle

05.09.2023 DE München – Backstage (Werk)

06.09.2023 DE Bochum – Zeche

07.09.2023 DE Frankfurt – Batschkapp

09.09.2023 CH Sion – Le Port Franc

10.09.2023 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

Primal Fear sind:

Ralf Scheepers – Gesang

Mat Sinner – Bass, Gesang

Tom Naumann – Gitarre

Alexander Beyrodt – Gitarre

Magnus Karlsson – Gitarre

Michael Ehré – Schlagzeug

Primal Fear online:

