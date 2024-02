Primal Fear: starten Europatour mit ‚If Looks Could Kill‘-Video

Das deutsche Metal-Kommando Primal Fear hat sein aktuelles, von Fans und Presse gleichermaßen gefeiertes Erfolgsalbum (u.a. Platz 6 in den offiziellen Deutschen Charts und der Schweizer Hitparade) seit dessen Veröffentlichung am 1. September 2023 bereits auf europäischen und lateinamerikanischen Bühnen vorgestellt, gefolgt von einer triumphalen Rückkehr nach Japan im Januar dieses Jahres. Nun steht für die Truppe ab morgen der zweite Europa-Abschnitt der begleitenden Tour an, der sie gemeinsam mit ihren Labelkollegen von U.D.O. durch 13 Städte in Deutschland und der Schweiz führen wird. Um die Vorfreude ihrer Fans noch etwas zu steigern, präsentierten Primal Fear heute eine brandneue Version ihres Covers des Pamala Stanley-/Heart-Klassikers If Looks Could Kill, die von Jacob Hansen gemischt und von Ingo Spörl (Hard Media) in Szene gesetzt wurde. Hört euch diese direkt an und sichert euch noch schnell Tickets, wenn ihr den erwähnten deutschen Heavy-Metal-Doppelpack in den kommenden Tagen nicht verpassen wollt, denn fünf Shows sind bereits restlos ausverkauft (alle Details findet ihr unten)!

Mat Sinner blickt zurück: „Nachdem wir lange Zeit keinen Song mehr gecovert hatten, wollten wir uns mal wieder ausprobieren, allerdings nicht an einem gewöhnlichen Metal-Track. Hearts If Looks Could Kill mit Ann Wilson, einer der fünf besten Sängerinnen überhaupt, ist bereits fantastisch, weshalb wir eine besondere Herausforderung darin sahen, dem Stück den typischen Primal-Fear-Stempel aufzudrücken und es Ralfs Stimme mit Anns Meisterleistung aufnehmen zu lassen, um den Gesangsparts eine eigene Identität zu verleihen. Es ist wirklich schade, dass der Song letztendlich nur auf Best Of Fear erschienen ist, obwohl wir unsere Version wirklich lieben. Ralfs Leistung ist einmal mehr herausragend und nun hatten wir endlich die Gelegenheit, den Track neu zu mischen, damit er endlich so zur Geltung kommt, wie er es verdient!“

Primal Fear live:

Code Red-Europatour – Teil 2

w/ U.D.O.

Präsentiert von ITM, DMAX, Break Out, Radio Bob!, musix,

Metal Hammer, Rock It! & Atomic Fire / RPM

23.02.2024 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport [Tickets]

24.02.2024 DE Berlin – Huxleys Neue Welt *Ausverkauft*

25.02.2024 DE Magdeburg – Factory [Tickets]

28.02.2024 DE Hamburg – Markthalle *Ausverkauft*

29.02.2024 DE Oberhausen – Turbinenhalle 2 [Tickets]

01.03.2024 DE Markneukirchen – Musikhalle [Resttickets]

02.03.2024 DE Leipzig – Hellraiser *Ausverkauft*

03.03.2024 DE München – Backstage [Tickets]

06.03.2024 DE Mannheim – Capitol [Tickets]

07.03.2024 DE Stuttgart – Im Wizemann *Ausverkauft*

08.03.2024 DE Memmingen – Kaminwerk *Ausverkauft*

09.03.2024 DE Nürnberg – Löwensaal [Tickets]

10.03.2024 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7 [Tickets]

06.06.2024 SE Sölvesborg – Sweden Rock Festival [Tickets] *Neu*

14./15.06.2024 FI Vaasa – Lisää Löylyä Rock Festival [Tickets] *Neu*

13.07.2024 BG Tschirpan – Midalidare Rock In The Wine Valley [Tickets] *Neu*

31.07. – 03.08.2024 DE Wacken – Wacken Open Air *Neu* / *Ausverkauft*

15. – 17.08.2024 CZ Moravský Krumlov – Rock Castle [Tickets] *Neu*

Bestellt Code Red im physischen Format eurer Wahl, streamt es oder sichert euch das Album digital: https://primalfear.afr.link/coderedPR

Primal Fear sind:

Ralf Scheepers – Gesang

Mat Sinner – Bass, Gesang

Tom Naumann – Gitarre

Alexander Beyrodt – Gitarre

Magnus Karlsson – Gitarre

Michael Ehré – Schlagzeug

Primal Fear online:

www.primalfear.de

www.facebook.com/primalfearofficial

www.instagram.com/primalfearofficial