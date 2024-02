Atrophy: veröffentlichen Lyricvideo zu neuer Single „Seeds Of Sorrow“

34 Jahre seit ihrem letzten Album Violent By Nature, welches 1990 erschien, kehrt die US Thrash Metal Kult-Band Atrophy mit einem brandneuen Longplayer zurück! Asylum erscheint am 15. März 2024 bei Massacre Records, Vorbestellungen sind möglich über https://lnk.to/atrophyasylum

Asylum ist der nächste Meilenstein in der Geschichte von Atrophy. Das Album schließt nahtlos an das Tempo von Socialized Hate und die Grooves von Violent By Nature an, bringt eine große Portion Heaviness mit, die dafür sorgt, dass diese Platte einem gehörigen akustischen Tritt into the Face gleicht! Nach einer ersten Single-Auskopplung, dem Album Opener Punishment For All, präsentiert uns die Band heute ein Lyricvideo zu ihrer neuesten Single Seeds Of Sorrow!

„Seeds Of Sorrow wurde durch die Massenerschießungen in Amerika inspiriert. Als ich den Song schrieb, wurde fast jeden Tag in den Nachrichten über einen weiteren Mord berichtet. Ob es nun eine Schießerei im Vorbeifahren war, die von Bandenmitgliedern verübt wurde, die unschuldige Menschen oder Kinder töteten, die zufällig ins Kreuzfeuer gerieten, oder ob es sich um einen Verrückten handelte, der aus Spaß an der Freude tötet“, kommentiert Atrophy Frontmann Brian Zimmerman.

„Die Waffengewalt ist außer Kontrolle geraten. Unsere Regierung ist untätig, weil sie sich auf den zweiten Verfassungszusatz beruft. Die NRA zahlt vielen Leuten eine Menge Geld, damit sie dieses Thema ruhen lassen. Die Angst, die Rechte der Amerikaner mit Füßen zu treten und die nächste Wahl zu verlieren, in Verbindung mit dem möglichen Verlust der NRA-Gelder, die in die Wahlkampfkasse fließen, veranlasst diese Leute, nichts zu unternehmen.“

Das kommende Atrophy Album Asylum wurde von Alex Parra im Second Sight Studio produziert, gemixt und gemastert. Das Artwork stammt von Romulo Dias.

Asylum Tracklist:

1. Punishment For All

2. High Anxiety

3. Seeds Of Sorrow

4. Distortion

5. Bleeding Out

6. American Dream

7. Close My Eyes

8. The Apostle

9. Five Minutes ‘Til Suicide

Album Line-Up:

Brian Zimmerman – Vocals

Nathan Montalvo – Lead-Gitarre

Mark Coglan – Rhythmus-Gitarre

Josh Gibbs – Bass

Jonas Shütz – Drums

Gastmusiker:

Kragen Lum – Lead-Gitarre bei American Dream

Justin Stear – Bass bei American Dream, Close My Eyes, Distortion

Atrophy online:

www.facebook.com/atrophyofficial

www.instagram.com/atrophythrash

https://lnk.to/atrophyasylum