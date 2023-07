Primal Fear: entfesseln Musikvideo zu neuem Track ‚Deep In The Night‘ von kommendem Album »Code Red«

Hört ihr die Sirenen heulen? Code Red, das brandneue Werk des deutschen Metalkommandos Primal Fear, wird in sechs Wochen (VÖ: 1. September 2023 via Atomic Fire Records) endlich auf die Welt losgelassen werden! Nachdem dessen erster musikalischer Vorbote, Another Hero, euphorisch von ihren Fans aufgenommen wurde, legt die Truppe nun mit einem weiteren Song namens Deep In The Night nach. Das wütend-stampfende Stück ist nichts Geringeres als ein ermutigendes Statement für all jene, die ihren Glauben an die Menschheit oder andere Leute verloren haben, während es gleichzeitig aufzeigt, dass selbst am Ende des längsten Tunnels Licht auf sie wartet. Ubik Media, die auch für das Musikvideo des erwähnten Another Hero verantwortlich zeichneten, haben die Atmosphäre des Songs gekonnt visuell eingefangen. Das Resultat der Dreharbeiten, die im Wizemann (Stuttgart, DE), wo zudem Primal Fears anstehende Tour (mit The Unity als Special Guests) beginnen wird, stattfanden, kann ab sofort auf YouTube bestaunt werden.

Ralf Scheepers (Gesang) merkt an: „Das Schlimmste für einen jungen Mann oder eine junge Frau ist es, herauszufinden, dass er/sie betrogen wird oder worden ist. Leider passiert dies uns allen einmal im Leben und wem dies noch nicht widerfahren ist, dem bleibt es hoffentlich auch erspart! Eines steht fest: Wer mit solch einem Erlebnis konfrontiert wird, dessen Herzschutzschicht wird nur undurchdringlicher. Derartige Traumata führen zu schwerem Vertrauensverlust und wenn man es zu persönlich nimmt, kann man womöglich nie wieder irgendjemandem vertrauen. Nichtsdestotrotz gibt es da draußen aber glücklicherweise auch einige Menschen, die es ein ums andere Mal schaffen, jenen Panzer zu überwinden, unsere Herzen mit ihren guten Seelen zu berühren und uns damit neuen Lebensmut verleihen.“

Bestellt Code Red im physischen Format eurer Wahl vor, merkt es auf eurer favorisierten Streamingplattform vor oder sichert es euch schon jetzt digital, um Deep In The Night und Another Hero sofort zu erhalten: https://primalfear.afr.link/coderedPR

Weitere Infos zum neuen Album und zur anstehenden Tour könnt ihr hier nachlesen: