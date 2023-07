Beartooth: präsentieren Video zu „Might Love Myself“

Die mit Gold ausgezeichnete und milliardenfach gestreamte Band Beartooth – Caleb Shomo (Gesang), Zach Huston (Gitarre), Will Deely (Gitarre), Oshie Bichar (Bass) und Connor Denis (Schlagzeug) – hat ihr fünftes Album The Surface für den 13. Oktober über Red Bull Records angekündigt.

Wie schon die Alben zuvor ist auch The Surface eine sehr persönliche und intensive Reise für Shomo, der sich nie gescheut hat, seine Dämonen mit seiner Musik und mit seinen Fans zu teilen. Allerdings hat der Frontmann die Kurve gekriegt und hat nun eine optimistischere Sicht auf die Dinge und demonstriert in den neuen Songs eine außergewöhnliche Entwicklung sowohl als Künstler als auch als Mensch.

„Die gesamte Diskografie von Beartooth ist eine Momentaufnahme meines inneren Monologs und meines emotionalen Zustands über die Jahre hinweg mit einem immer wiederkehrenden Thema: Depression und Selbsthass“, sagt Shomo. „Es war schwer zu verstehen, warum ich mich so lange so gefühlt habe, wie ich es tat. Während der Pandemie sah ich mich mit zwei verschiedenen Perspektiven im Leben konfrontiert. Erstens: Ich tue weiterhin nichts, um mit meiner psychischen Gesundheit zurechtzukommen, und setze meinen Weg der Selbstzerstörung fort, der schließlich in meinem Untergang endet. Zweitens – ich entscheide mich dafür, die notwendige Arbeit zu leisten, um eine gesündere Beziehung zu mir selbst aufzubauen, egal wie schwierig oder schmerzhaft es auch sein mag.“

Er fährt fort: „Dieses Album ist die Geschichte meines Aufbruchs in eine neue Welt, die ich für mich geschaffen habe. Eine, die sich auf Gesundheit, Selbstliebe, Positivität, Verständnis, harte Arbeit und vor allem auf zweite Chancen konzentriert. Am Ende des Tages ist das Leben für uns alle kurz. Wir können dem Ende nicht entkommen, also warum sollten wir uns nicht damit anfreunden und in einer Welt leben, die sich darauf konzentriert, ein persönlich erfülltes Leben zu führen.“

Die Band hat das Video zur ersten Single Might Love Myself veröffentlicht, das diese Aussage unterstreicht. Seht es euch hier an. Der Song wurde gestern auf SiriusXM’s Octane uraufgeführt.

“ Ich bin fest davon überzeugt, dass psychische Gesundheit mit einer gesunden Beziehung zu sich selbst beginnt“, erklärt Shomo weiter. „Selbstliebe war etwas, von dem ich nie geglaubt habe, dass es ein Teil meines Lebens sein würde. Ich habe mich auf meine Depressionen und meine Traurigkeit konzentriert und geglaubt, dass diese Aspekte in meinem Kopf immer die größte Rolle spielen. Doch harte Arbeit führt zu Ergebnissen. Selbstliebe muss eine Entscheidung sein; sie kann nicht ein Gefühl sein. Emotionen sind flüchtig und können sich mit einem Sonnenuntergang oder einem einzigen Wort ändern. Der einzige Weg zur Selbstliebe, den ich gefunden habe, ist die Entscheidung, die eigene Gesundheit (geistig und körperlich) zur höchsten Priorität in meinem Leben zu machen. Es hat mir geholfen zu erkennen, wozu ich fähig bin, wie stark ich bin und dass Fortschritt wichtiger ist als irgendeine sofortige Lösung für meine Gefühle. In diesem Song geht es um den Moment, in dem ich zum ersten Mal merkte, dass sich in meinem Leben etwas grundlegend veränderte.“

Beartooth haben kürzlich eine Co-Headliner-Tour mit Trivium in den USA absolviert und kehren nun zum ersten Mal seit vier Jahren nach Australien zurück, wo sie gemeinsam mit Pierce The Veil touren werden. Danach geht es für eine Festival-Tournee nach Europa.

The Surface Tracklist:

1. The Surface

2. Riptide

3. Doubt Me

4. The Better Me (Feat. Hardy)

5. Might Love Myself

6. Sunshine!

7. What’s Killing You

8. Look The Other Way

9. What Are You Waiting For

10. My New Reality

11. I Was Alive

Caleb Shomo hat seinen Schmerz angesichts seines Kampfes mit seiner psychischen Gesundheit und seinem Selbstbild 2013 erstmals in Musik umgewandelt. Beartooth war zunächst ein Tagebuch der unterdrückten Wut und Depression. Alleine in seinem Kellerstudio, schreiend und singend, alle Instrumente spielend und eine Reihe von zornigen, aber melodischen Songs voller Nachdenklichkeit und Eingeständnisse produzierend, starrte der aus Ohio stammende Musiker in den Abgrund, zunächst ohne die Absicht, in die Welt der harten Musik zurückzukehren, die ihn als Teenager verheizt hatte. Ein Jahrzehnt später sind die verschiedenen Teile seines Schaffens hinsichtlich Titel, Sound und Geist miteinander verbunden. Der Frontmann wird 30, und das fünfte Beartooth-Album The Surface schließt diese Ära im Jahr 2023 ab. Noch wichtiger ist, dass es ein neues Kapitel einläutet, das von überraschendem Optimismus erfüllt und ebenso ehrlich ist. Depression ist eine kranke, ekelerregende, aggressive Krankheit, die unter der Oberfläche schlummert. Shomo ist bereit, sich im Licht zu sonnen.

Wie Nine Inch Nails bleiben Beartooth im Studio eine Ein-Mann-Band. Nach der einleitenden Sick EP (2013) brachte Disgusting (2014) die erste Gold-Single der Band hervor, In Between. Aggressive (2016) und Disease (2018) haben Verzweiflung und Schmerz noch weiter gesteigert und sind beide einen Schritt näher an einer Balance zwischen Blut und Tränen der ursprünglichen Aufnahmen und der Moderne.

Der Rolling Stone kürte Beartooth zu einem der 10 Künstler, die man kennen muss. Die begeisterte Reaktion auf Shomos Musik zeigte, wie viele Menschen sich mit seinem Kampf um Selbstakzeptanz identifizieren konnten. Below (2021) erreichte die Spitze der Rock- und Alternative-Charts und stand auf mehreren Listen der besten Rock/Metal-Alben des Jahres. Bis 2023 verzeichnet der Beartooth-Katalog mehr als 1 Milliarde Streams auf allen Plattformen.

Beartooth begannen sowohl als Bombe als auch als Balsam, als strikte Weigerung, im Stillen zu leiden, als radiotauglicher Bombast, der rohe Emotionen mit Noise-Rock-Chaos mischt. Andere Bands spielen das Spiel „gewaltige Riffs und eingängige Hooks“, doch diese Musik ist der Unterschied zwischen Leben und Tod, und jetzt, eine Art Leben nach dem Tod, während sie noch hier ist. Die Band, die Forbes „auf dem Weg zum nächsten Arena-Headliner“ sieht, ist dem Ziel nun einen Schritt näher gekommen.

Follow Beartooth

Facebook | Website | Instagram