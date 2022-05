Die Apokalyptischen Reiter: kündigen Volle.Kraft.Voraus. Europatournee für Oktober 2022 an

Vor Kurzem haben Apokalyptischen Reiter ihr neues Meisterwerk Wilde Kinder entfesselt, das den offiziellen Nachfolger zum Top-10-Erfolgsalbum Der rote Reiter (2017) markiert und seit seiner Veröffentlichung schon Platz #9 der deutschen Albumcharts erobert hat. Holt euch das neue Album hier im Format eurer Wahl: https://reitermania.bfan.link/wilde-kinder

Am 11. Mai kündigte die Band ihre Volle.Kraft.Voraus. Europatour an, die im Oktober diesen Jahres die Bühnen in Brand setzen wird. Unbändige Live-Power, Spielfreude und maximale Energie – Apokalyptischen Reiter machen jede Show zum Erlebnis und lassen die Fans fühlen und spüren, was die Magie der Reitermania ausmacht. Zum ersten Mal seit fünf Jahren geht die Band wieder auf Clubtour – im Gepäck natürlich das neuste Top 10 Album Wilde Kinder, von dem sie heute ein weiteres Video zu dem Song Der Eisenhans veröffentlichen.

Alles auf Wilde Kinder klingt in jeder Sekunde nach den Reitern, so wie man sie kennt und liebt – drückendes Riffing, lebendiges Drumming und Refrains, die sofort haften bleiben und kreativ umrahmt sind. Apokalyptischen Reiter geben das Kommando an uns ab, da wo sie noch der Seemann waren, sind wir jetzt in Leinen los der Kapitän.



Keine Frage – Apokalyptischen Reiter werden die Hallen im Herbst zum Kochen bringen. Volle.Kraft.Voraus. hätte kein besseres Tourmotto sein können. Mit einem wilden Ritt durch mehr als 25 Jahren Geschichte, gespickt mit neuen Hymnen, können sich alte und neue Fans gemeinschaftlich unterhaken, um einen Abend voller Emotionen zu genießen. Als Support sind die Pagan Metaller Wolfchant mit dabei.

Metal Hammer und Sonic Seducer präsentieren:

Die Apokalyptischen Reiter Volle.Kraft.Voraus. EU-Tour

w/ Wolfchant

14.10. DE – Stuttgart – LKA-Longhorn

15.10. CH – Pratteln – Z7

20.10. DE – Nürnberg – Hirsch

21.10. DE – München – Backstage

22.10. AT – Wien – SimmCity

27.10. DE – Bochum – Zeche

28.10. DE – Kaiserslautern – Kammgarn

29.10. DE – Erfurt – HSD

03.11. DE – Berlin – Columbia Theater

04.11. DE – Hannover – Capitol

05.11. DE – Dresden – Alter Schlachthof

10.11. DE – Frankfurt – Batschkapp

11.11. DE – Hamburg – Markthalle

12.11. DE – Köln – Carlswerk Victoria

Tickets: WWW.REITERMANIA.DE // WWW.EVENTIM.DE

Schaut euch hier auch den Tourtrailer an: https://youtu.be/9y1lWs6r9bE

Die Band hat vor Kurzem auch ihr einzigartiges Umweltprojekt Reiterwald enthüllt, das in Zusammenarbeit mit Wilderness International in die Tat umgesetzt wird.



“Wir wollen eine Urwaldfläche, so groß wie das Wacken-Festival, für immer schützen.”

Die Apokalyptischen Reiter und ihre weltweite Fangemeinde möchten 50.000 Quadratmeter einmalige und unwiederbringliche Wildnis für immer bewahren. Eine Fläche, so groß wie das Wacken-Festival. Tropische und temperierte Primärwaldgebiete in Kanada und Peru werden dazu von der Umweltstiftung rechtssicher per Grundbucheintrag gekauft und dadurch vor Abholzung geschützt. Man kann eine Patenschaft übernehmen und den Anzeigenname #Reiterwald eintragen, um Teil der Fanbewegung für den Erhalt von Urwäldern zu werden. Teilnehmer erhalten eine personalisierte Patenschaftsurkunde mit einem Luftbild und Geokoordinaten des exakten Waldstückes und eine Spendenbescheinigung. Damit kann genau nachverfolgt werden, welches Stück einmaliger Wildnis für immer bewahrt worden ist.

Mehr Infos zum Reiterwald Projekt findet ihr hier: https://reitermania.de/reiterwald/

Unser Review zu Wilde Kinder könnt ihr hier noch einmal nachlesen:

Mehr info:

https://linktr.ee/reitermania

t.me/reitermania