Venom Inc.: veröffentlichen Lyric-Video zur neuen Single „Come To Me“

Die Extrem Metal-Pioniere Venom Inc. sind stolz darauf, mit Come To Me die dritte Single aus ihrem kommenden Album There’s Only Black zu präsentieren, das am 23. September 2022 über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Zu dem Song gibt es ein stimmungsvolles Lyric-Video voller okkulter Bilder.

Fast 40 Jahre nach ihrer Gründung ist die 1989-1992 wiederbelebte Venom-Besetzung, bestehend aus Gitarrist Jeff „Mantas“ Dunn und Sänger/Bassist Tony „Demolition Man“ Dolan sowie dem neu hinzugekommenen Schlagzeuger Jeramie „Warmachine“ Kling, mit einem verdammt guten Nachfolger ihres gefeierten Debüts Avé zurückgekehrt und zeigt keine Anzeichen von Verlangsamung.

Seht euch das Lyric-Video zu Come To Me hier an:

Hört euch Come To Me hier an: https://bfan.link/venominc-come-to-me.ema

There’s Only Black vorbestellen & vormerken: https://bfan.link/there-s-only-black.ema

Mehr Infos zu Venom Inc. und dem neuen Album There’s Only Black erfahrt ihr hier:

Venom Inc. Live:

10/01-02/2022 – Keep It True Rising Festival – Wuerzburg, Germany

There’s Only Black Across Amerikatour 2022

w/ Eyehategod, Ringworm, Cult Of Lilith

10/27/2022 New York Gramercy

10/28/2022 Rochester Montage Music Hall

10/29/2022 Cleveland Odeon

10/30/2022 Detroit The Loving Touch

11/01/2022 Iowa City Wildwood

11/02/2022 Joilet The Forge

11/03/2022 Columbus King of Clubs

11/04/2022 Harrison Blue Note

11/05/2022 Atlanta Mass Destructions Festival 3

11/06/2022 New Orleans One Eyed Jacks

11/07/2022 Memphis Growlers

11/09/2022 Indianapolis Black Circle

11/10/2022 Pittsburgh The Crafthouse

11/11/2022 Reading Reverb

11/12/2022 Portland Genos Rock Club

11/13/2022 Boston Brighton Music Hall

Venom Inc. online:

https://www.venom-inc.co.uk/

https://www.facebook.com/VenomIncOfficial/

https://www.instagram.com/venom_inc/