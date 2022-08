Bastarður: veröffentlichen Musikvideo zu „Viral Tumor“

Bastarður (featuring Sólstafir– Sänger/Gitarrist Aðalbjörn Tryggvason) veröffentlichen das offizielle Musikvideo zu Viral Tumor. Der Song stammt aus ihrem Debütalbum Satan’s Loss Of Son, das am 29. Oktober 2021 veröffentlicht wurde. Der Song enthält Gast-Gitarrenleads von Ragnar Zolberg und Thráinn Árni Baldvinsson sowie ein Bass-Solo von Flosi Þorgeirsson.

Aðalbjörn kommentiert: „Viral Tumor war der erste Song, der für dieses Album geschrieben wurde, und er beinhaltet all die Dinge, die ich mit diesem Album erreichen wollte, also fühlte es sich perfekt an, ein Performance-Video zu machen, bei dem eine ganze Band einen Song spielt, den ich vor langer Zeit alleine in einer Garage geschrieben habe.“

Für das Album Satan’s Loss Of Son hat Tryggvason mehrere andere Mitstreiter angeheuert, die zu seiner Vision beitragen. Als Gastsänger fungieren Marc Grewe (Morgoth/Insidious Disease) und Alan Averill (Primordial), wobei letzterer auch die Texte für zwei Tracks des Albums geschrieben hat. Einige der fulminanten Gitarrensoli stammen von Ragnar Zolberg, den Sólstafir-Fans vielleicht kennen, da er bei gelegentlichen Liveshows für die Band am Bass eingesprungen ist, und Thrainn von Skálmöld.

