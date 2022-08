Møl: veröffentlichen neues Video zu „Tvesind“

Nachdem Møl im November letzten Jahres ihr zweites Studioalbum Diorama veröffentlicht haben, melden sich die Jungs aus Dänemark heute mit ihrem brandneuen Video zum Song Tvesind zurück.

Für den Frontmann ist Diorama viel mehr als eine Abhandlung über seinen Glauben und sein Kindheitstrauma. Es ist ein direkter Brief an die Menschen, die ihm am nächsten stehen, und vermittelt das Ausmaß des Schmerzes, den er empfindet, auf eine Art und Weise, die er sonst nicht ausdrücken könnte. Deshalb sind die abschließende Duologie des Albums, Tvesind und der Titelsong – der als der persönlichste Text des Albums beschrieben wird – auf Dänisch. Sie sind für Sternkopfs Vertraute gedacht, nicht für die Metal-Massen, erklärte er in einem Interview für Stereoboard.

Sänger Kim kommentiert:

„Ich hatte einige tiefgründige Gespräche mit meinem Vater, die ich nicht gehabt hätte, wenn ich das nicht geschrieben hätte“, verrät er. „Manchmal ist es schwierig, mit Leuten zu reden und zu sagen: ‚Du hast mir etwas wirklich Schlimmes angetan‘, aber wenn man es auf Papier hat, einen Song oder einen Film oder irgendetwas, von dem aus man sich äußern kann, gibt es etwas, das wir aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können. Hier kommt der Titel Diorama ins Spiel. Obwohl die Chancen gegen uns stehen, glaube ich, dass es eine Menge Hoffnung gibt, weil ich einen Weg gefunden habe, mit ihnen zu sprechen.“

Kim fährt fort:

„Wir hatten das große Glück, mit dem britischen Regisseur/Cutter John Bradburn zusammenzuarbeiten, der sowohl für Deafheaven bei In Blur als auch für Emma Ruth Rundle bei Blooms Of Oblivion hervorragende Videos gezaubert hat. Er hat die schweren Themen des Albums mit größtem Respekt und einem messerscharfen Auge für Ästhetik behandelt, von dem wir glauben, dass es all unsere Musik begleiten sollte.“

Seht euch das Video zu Tvesind hier an:

