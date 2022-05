Møl: kündigen Europatournee 2022 im Vorprogramm von Crippled Black Phoenix an

Møl haben euch gehört und lassen nun Taten folgen!

Stolz können sie verkünden, dass sie sich ab Ende August Crippled Black Phoenix auf der Bayfyre Europe-Tour anschließen und sie bei allen europäischen Terminen unterstützen werden.

Møls Frontmann Kim Song Sternkopf kommentiert:

„Es ist über 2 Jahre her, dass wir das letzte Mal auf Tour waren, und wir freuen uns riesig, Crippled Black Phoenix als Hauptsupport für die anstehende Tour durch die EU und UK zu begleiten! Wir freuen uns schon sehr darauf, alle unsere alten und neuen Møl-Fans live und in natura zu sehen!„

Das Tour-Line-Up wird durch die Schweizer Metaller Impure Wilhelmina komplettiert. Tickets sind seit Donnerstag, dem 28. April, über den Vorverkauf erhältlich.

Alle Termine findet ihr hier:

25.08. DE Hannover – Faust

26.08. DE Hamburg – Bahnhof Pauli

27.08. DK Copenhagen – Hotel Cecil

28.08. DE Berlin – SO36

29.08. DE Leipzig – Täubchenthal

30.08. DE Munich – Backstage

31.08. HU Budapest – A38

01.09. AT Vienna – Chelsea

02.09. IT Bologna – Link

03.09. CH Winterthur – Gaswerk

04.09. FR Paris – Backstage

05.09. DE Cologne – Essigfabrik

06.09. NL Zoetermeer – Boerderij

07.09. UK London – The Dome

08.09. UK Bristol – The Fleece

09.09. UK Manchester – Rebellion

10.09. UK Glasgow – Classic Grand

Møl aus Aarhus (DK) verbinden wirbelnde Gitarren und zischenden Gesang mit der verträumten Atmosphäre des Shoegaze zu einer einzigartigen Mischung aus Klanglandschaften und erdrückenden Passagen. Inspiriert von Bands wie My Bloody Valentine, Slowdive, Drop Nineteens, Lantlôs und Alcest, veröffentlichten Møl ihre selbstbetitelte Debüt-EP im Jahr 2014.

Ein Jahr später hatte die Band ihren Sound auf ihrer zweiten EP II perfektioniert, die von Jacob Bredahl produziert und 2015 veröffentlicht wurde. Beide EPs wurden sehr gut aufgenommen und trieben sie dazu an, einige einfühlsame Live-Shows zu spielen, die von der Presse gelobt wurden und dazu beitrugen, ein engagiertes Publikum zu etablieren. 2018 gelang Møl der internationale Durchbruch, als sie bei Holy Roar Records (UK) unterschrieben, die ihr Debütalbum Jord unter großem Beifall der Kritiker veröffentlichten. Aufgenommen in den Grapehouse Studios und gemischt und gemastert von Chris Kreutzfeldt, erhielt Jord massiven Medienbeifall und machte Møl zu einem der meistdiskutierten dänischen Metal-Newcomer der letzten Jahre. Das Album wurde auch als Instrumentalversion veröffentlicht und 2019 veröffentlichte die Band ihre beiden ersten EPs neu, remastered für CD und Vinyl.

Am 5. November 2021 kehrten Møl mit ihrem zweiten Studioalbum Diorama zurück, dem ersten der Gruppe für Nuclear Blast Records. Aufgenommen und abgemischt von Tue Madsen (Gojira, Meshuggah, Heaven Shall Burn), ist es der Band gelungen, ihren fesselnden, aggressiven Sound noch weiter zu entwickeln. Macht euch bereit für ein wildes und doch melodisches Blackgaze-Monument!

Møl online:

https://www.facebook.com/moeldk/

https://www.instagram.com/moeldk/

https://moeldk.bandcamp.com/