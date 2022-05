Godzilla In The Kitchen: unterschreiben bei Argonauta Records

Die Leipziger Heavy-Psych- und Instrumental-Trance-Rock-Band Godzilla In The Kitchen hat einen Plattenvertrag mit Argonauta Records unterschrieben, der Heimat von Acts wie Los Natas, Mitochondrial Sun von Niklas Sundin (ehemals Dark Tranquility), Mammoth Storm, High Fighter, Suma oder Ancient Vvisdom, um nur einige zu nennen. Das 2011 in Jena gegründete deutsche Trio schafft eine lebendige Mischung aus melodischem Wiedererkennungswert und rhythmischer Komplexität. Godzilla In The Kitchen haben bisher ein Album veröffentlicht, ein weiteres wird in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft über das italienische Powerhouse-Label folgen.

„Als Fan von Instrumentalmusik, der ich bin, muss ich euch warnen, dass Godzilla In The Kitchen wirklich etwas Einzigartiges in dem ganzen Genre sind“, ist Argonauta Records Besitzer Gero Lucisano überzeugt. „Trance-induzierend und Psych-Rock auf eine sehr authentische Art und Weise. Hochmelodisch und definitiv mit viel Energie, wird das neue Album neue Maßstäbe für die Underground-Bewegung setzen!“

Die Band kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren ersten Plattenvertrag mit einem so renommierten und erfahrenen Label wie Argonauta Records unterzeichnet haben. Gero ist ein Experte in der Branche und ein absoluter Spezialist der Underground-Musikszene. Wir gehen als Band den nächsten großen Schritt und veröffentlichen nach unserem Debüt vor sieben Jahren unser zweites Album zusammen mit ihm. Wir freuen uns sehr darauf, euch unsere neuen Songs zu präsentieren.“

