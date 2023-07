Godzilla In The Kitchen: zurück auf dem WOA 2023

Godzilla In The Kitchen kehren zurück zum Holy Ground. Jetzt ist es offiziell! Die drei Psych-Rocker kehren 2023 zurück auf das Wacken Open Air. Zusammen mit der wilden Horde von den Wasteland-Warriors werden sie in der Wasteland Area ordentlich einheizen.

Leipziger Heavy-Psychedelic-Rock Band Godzilla In The Kitchen werden nach ihrem zelebrierten Debüt 2022 auch 2023 wieder auf dem Wacken Open Air zu hören und zu sehen sein. Nach der Release-Tour zu ihrem 2. Album Exodus im Herbst 2022 kommen sie gestärkt und mit neuem Material im Gepäck zurück ins Land wo Rock und Metal fließen. Unterstützt durch die Feuershows und das Ambiente der Wasteland Area bietet sich ein audiovisuelles Spektakel für die Fans und solche die es noch werden wollen.

Das Metalmagazin Time For Metal beschreibt die Musik folgendermaßen:

„Godzilla In The Kitchen spielen Musik, von der ich nicht wusste, dass ich sie in meinem Leben brauche. Musik, die die Fantasie anregt. Musik, die ich selbst gerne spielen würde. Progger und Stoner Rocker dieser Welt vereinigt euch und schließt euch Team Godzilla an. Ihr werdet es nicht bereuen.“ Time For Metal 9/10

Das vollständige Review zum aktuellen Album Exodus könnt ihr hier nachlesen:

Mit einer erfrischenden Mixtur aus melodischer Wiedererkennbarkeit, rhythmischer Komplexität und Härte, setzen die Jungs neue Standards im Underground.

Wer noch immer nicht überzeugt ist kann sich im Vorfeld das Live-Album der Band Live At Break Out (hier) reinziehen und kommt dann in die Wasteland Area.

Wasteland Area “Out of the Cages”

Do. 03.08.2023 11:30 22:15

Fr. 04.08.2023 11:30 22:15 01:15

Sa. 05.08.2023 11:30 22:15

