Godzillas In The Kitchen: touren im Herbst durch Deutschland

Godzilla In The Kitchen geben ihre Future Of Mankind-Tournee für den Herbst bekannt. Nach dem Release ihres zweiten Albums Exodus, dem ersten veröffentlichten Live Album Live At Break Out und ihrem 2. Auftritt auf dem Wacken Open Air, tourt die Leipziger Heavy Psychedelic Rock Band erneut durch Deutschland. Das Trio aus Gitarrist Eric Patzschke, Bassist Simon Ulm und Drummer Felix Rambach begeisterten bereits 2022 und 2023 auf dem Wacken Open Air. Fast ein Jahr nach dem Release ihres zweiten Albums über Argonauta Records und anschließender Tour, wird Exodus erneut in den Fokus gestellt. Die Future Of Mankind Tour 2023 visiert 14 Städte in Deutschland an.

Als Nachfolger des eindrucksvollen Debütalbums Godzilla In The Kitchen präsentiert sich auch Exodus als authentisches und lebhaftes Instrumentalwerk, welches zum Eintauchen und Genießen einlädt. Bei uns liest sich das so: „Godzilla In The Kitchen spielen Musik, von der ich nicht wusste, dass ich sie in meinem Leben brauche. Musik, die die Fantasie anregt. Musik, die ich selbst gerne spielen würde. Progger und Stoner Rocker dieser Welt vereinigt euch und schließt euch Team Godzilla an. Ihr werdet es nicht bereuen.“ Time For Metal 9/10

Mit einer erfrischenden Mixtur aus melodischer Wiedererkennbarkeit und rhythmischer Komplexität, sorgen Godzilla In The Kitchen in ihren Live Performances für Begeisterung. Wer noch immer nicht überzeugt ist kann sich im Vorfeld das Live Album der Band Live At Break Out reinziehen und kommt an einem der 14 Termine vorbei:

Godzilla In The Kitchen – Future Of Mankind Tour 2023

28.10. Saarbrücken Horst Club

29.10. Leipzig Stö*

30.10. Braunschweig B58*

31.10. Husum Speicher*

01.11. Lübbenau Kulturhof

02.11. Berlin Sage

03.11. Halle Hühnermanhattan

04.11. Asendorf Break Out

05.11. Telgte Pogo Retro

07.11. Dresden Chemiefabrik*

08.11. Magdeburg Flowerpower*

09.11. Köln Stereo Wonderland

10.11. Hamburg Astra Stube

11.11. Hildburghausen Molle

*support für Godsleep