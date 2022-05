After Forever: starten Vorbestellung für die Wiederveröffentlichung ihres selbstbetitelten Albums zum 15-jährigen Jubiläum

Die Symphonic-Metal-Meister After Forever nähern sich dem 15. Jahrestag ihres selbstbetitelten Schwansong-Albums After Forever (2007) und zur Feier dieses Jubiläums veröffentlicht die Band eine spezielle Neuauflage des Albums – komplett neu gemastert von Darius van Helfteren und mit zwei seltenen japanischen Bonustracks. Der erste ist die wunderschöne Piano-Ballade Lonely und der andere eine eingängige progressive Symphonic-Metal-Hymne namens Sweet Enclosure, die am 27. April veröffentlicht wurde.

Zum Stream geht es hier: https://bfan.link/sweet-enclosure

Das Album wird digital, auf CD und Vinyl veröffentlicht. Hole dir After Forever hier im Format deiner Wahl!

Sängerin Floor Jansen kommentiert: „Ich freue mich sehr, dieses Album in neuem Gewand zu sehen und wieder zu präsentieren. Ich bin immer noch sehr stolz darauf und halte es für unser bestes Werk! Es weckt glückliche Erinnerungen an Probensitzungen bei extremen Temperaturen mit viel Gelächter und wundervollen Aufnahmesitzungen mitten in der niederländischen Landschaft. Diese Songs live zu singen ist etwas, das ich für immer vermissen werde, und mit unseren treuen Fans zu rocken auch. Ich danke euch für all die großartigen Jahre und hoffe, dass ihr dieses Album genießen könnt, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ein weiteres Mal!“

Die kultige Metal-Band aus den Niederlanden wurde Mitte der neunziger Jahre von dem späteren Epica-Gründer Mark Jansen und dem Gitarristen Sander Gommans gegründet. Die Band löste sich kurz nach ihrem gleichnamigen, selbstbetitelten Album After Forever im Jahr 2008 auf. Keyboarder Joost Van Den Broek wurde ein berühmter Produzent für Epica, Blind Guardian und viele andere, während Sängerin Floor Jansen bei Nightwish und kürzlich auch bei der deutschen TV-Show Sing Meinen Song mitwirkte, in der die Symphonic-Metal-Ikone gemeinsam mit anderen Künstlern die Songs der anderen paraphrasiert und interpretiert. Die Fans haben After Forever nie vergessen, und obwohl ihr letztes Album zu einer Zeit veröffentlicht wurde, als es noch kein Streaming gab, hat es dennoch über 15 Millionen Streams erreicht.

After Forever – Tracklist:

1. Discord

2. Evoke

3. Transitory

4. Energize Me

5. Equally Destructive

6. Withering Time

7. De-Energized

8. Cry With A Smile

9. Envision

10. Who I Am

11. Dreamflight

12. Empty Memories

13. Lonely

14. Sweet Enclosure

After Forever sind:

Floor Jansen – Gesang

Sander Gommans – Gitarre, Grunts

Bas Maas – Gitarre, Gesang

Luuk van Gerven – Bass

André Borgman – Schlagzeug

Joost van den Broek – Keyboard

https://www.afterforever.com/