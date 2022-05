Fallujah: melden sich mit neuem Album „Empyrean“ zurück

Die Technical-Death-Metal-Giganten Fallujah aus San Francisco haben in ihrer fünfzehnjährigen Karriere noch nie so vital und intensiv geklungen. Auf ihrem atemberaubenden fünften Album Empyrean, das am 9. September bei Nuclear Blast erscheinen wird, zeigt sich die Band wie neu belebt, erkundet neue Klangwelten und greift Stilelemente früherer Alben wieder auf. Mit einem überarbeiteten Line-Up, zu dem Hauptsongwriter/Gitarrist Scott Carstairs und Mitstreiter/Drummer Andrew Baird gehören, sowie den neu hinzugekommenen Sängern Kyle Schaefer (Archaeologist) und Evan Brewer (ehemals Entheos/The Faceless), befinden sich Fallujah auf einem kreativen Höhepunkt, der im modernen Death Metal nahezu unerreicht ist.

Zu Empyrean sagt Carstairs:

„Nach einer so experimentellen Expression (mit Undying Light ) setzten wir uns völlig erfrischt und inspiriert hin, um Empyrean zu schreiben. Es war, als hätte sich die musikalische Spannung des letzten Jahrzehnts gelöst, und wir waren bereit, die Ziele zu erreichen, die sich die Band ursprünglich vorgenommen hatte. Empyrean ist wirklich eine Rückkehr zur alten Form, denn wir machen das, was uns natürlich liegt, aber mit einer Intensität, die wir in der Vergangenheit nicht erreicht haben. Wir wollten etwas erschaffen, das die Band und ihre Geschichte in ihrer reinsten Form repräsentiert und gleichzeitig unsere technischen Fähigkeiten weiter ausreizen, als wir es je getan haben.

Jedes Fallujah-Album spiegelt die Ideen wider, die uns zu dem jeweiligen Zeitpunkt am frischesten und aufregendsten erschienen. Wir haben im Laufe der Jahre unseren eigenen Sound entwickelt, aber bei diesem Album haben unsere neuen Mitglieder dazu beigetragen, einige neue Perspektiven einzubringen. Wir haben neue Elemente wie Kontrapunkt und Tempowechsel eingebaut, aber auch Elemente beibehalten, die für die Band typisch sind, und sogar Techniken von älteren Alben wieder aufgegriffen. Jetzt geht es nur noch darum, den Sound, den wir in den letzten zehn Jahren kultiviert haben, elegant zu präsentieren.“

Am 27. April hat die Band die Details des kommenden Albums bekannt gegeben und die erste Single Radiant Ascension veröffentlicht, die von einem Musikvideo begleitet wird, das von Defiant Digital Productions unter der Regie von Robert Graves produziert wurde.

Vorbestellung von Empyrean: https://nblast.de/Fallujah-Empyrean

Streame Radiant Ascension hier: https://bfan.link/Fallujah-RadiantAscension

Empyrean – Tracklist:

1. The Bitter Taste Of Clarity

2. Radiant Ascension

3. Embrace Oblivion

4. Into The Eventide

5. Eden’s Lament

6. Soulbreaker

7. Duality Of Intent

8. Mindless Omnipotent Master

9. Celestial Resonance

10. Artifacts

In diesem Frühjahr werden die Nuclear Blast-Labelkollegen Fallujah und Alliuvial zusammen mit den Death-Metal-Giganten Rivers Of Nihil die US-Etappe ihrer Terrestria World Tour bestreiten, mit zusätzlicher Unterstützung von Warforged, Hypocrisy, The Zenith Passage und Burial In The Sky. Die Tour beginnt am 6. Mai in Brooklyn und wird am 5. Juni in Pittsburgh ihren Höhepunkt erreichen. Tickets sind ab sofort unter bandsintown.com/a/1048458-rivers-of-nihil erhältlich.

Über Fallujah:

Die Tech-Metal-Band Fallujah steigert ihre metallische Dynamik auf dem beeindruckenden neuen Album Empyrean. Das Quartett aus der Bay Area hat mit seinem fünften Album genau das erreicht: die Maxime „all killer, no filler“. Von der Video-Single Radiant Ascension und Embrace Oblivion bis zu Soulbreaker und Mindless Omnipotent Master ist Empyrean atemberaubend in seiner atmosphärischen Weite und beeindruckend in seiner Raffinesse. Fallujahs überarbeitetes Line-Up hat massiv zu dem gezeigten Level-Up beigetragen. Haupt-Songwriter/Gitarrist Scott Carstairs und Mitstreiter/Drummer Andrew Baird holten sich Kyle Schaefer von Archaeologist und Evan Brewer (ehemals Entheos/The Faceless) als neuen Sänger bzw. Bassisten.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 haben Fallujah ihre Herausforderungen triumphierend gemeistert. Ob es darum geht, die Band selbst zu verwalten, zur Schule zu gehen, Musik zu schreiben oder Vollzeit zu arbeiten, sie haben die Veröffentlichung von fünf Alben in The Harvest Wombs (2011), The Flesh Prevails (2014), Dreamless (2016), Undying Light (2019) und ihr neuestes Empyrean genossen und die Bewunderung der Fans. In der Tat haben Fleiß und kreativer Unternehmungsgeist zu hochkarätigen Tourneen mit Whitechapel, Suffocation, The Black Dahlia Murder und anderen in Nordamerika, Europa und Australien geführt. Fallujah hatten auch Erfolg bei den Kritikern von Metal Hammer, Allmusic und Metalsucks. Die Platzierungen der Gruppe in den Billboard-Charts der Top Hard Rock Albums und Heatseekers Albums beweisen, dass die Fans von Fallujah bei jeder Wendung mit ihnen sind. Empyrean ist mit seinen revivalistischen Spitzen, der verstärkten Atmosphäre und der leistungsstarken Produktion das bisher beste Album.

Empyrean ist ein Paradies für Spezialisten. Als Rhythmus-/Leitmusiker spielt Carstairs in einer ganz eigenen Liga. Tracks wie The Bitter Taste Of Clarity, Radiant Ascension und Eden’s Lament zeigen, dass er seine Fähigkeiten verbessert und den emotionalen Einsatz erhöht hat. Überall achtet er auf die kompositorische Platzierung und darauf, wie seine strahlenden, lindernden Leads die saftige Landschaft von Fallujah ergänzen. Schlagzeuger Baird hält geschmackvoll und aggressiv die Stellung, groovt und synkopiert bewundernswert auf Radiant Ascension, Embrace Oblivion und Mindless Omnipotent Master. Fallujahs langjähriger Taktgeber war schon immer großartig, aber auf Empyrean ist er noch besser. Ihm zur Seite steht der neu hinzugekommene Bassist Evan Brewer, der auf, um und gegen Bairds Fundament donnert und hüpft wie ein erfahrener Preisboxer. Duality Of Intent ist nur eines von Brewers herausragenden Stücken. Obwohl er außerhalb von Fallujah für seine Gitarrenarbeit bekannt ist, passt das tiefe und mittlere Bellen des neuen Sängers Kyle Schaefer perfekt zu den Texten, die sich mit existenzieller Bedrohung beschäftigen.

Auf Empyrean überraschen Fallujah auf ganzer Linie. Musikalisch, textlich und mit ihrer Schar von Gästen verleihen sie dem Album eine schwer zu beschreibende Tiefe und musikalische Bedeutung. Sängerin Tori Letzler (Batman V Superman: Dawn of Justice) übernimmt bei Radiant Ascension und Artifacts erneut ihre engelsgleiche Rolle, während Katie Thompson von Chiasma ebenfalls wieder auftaucht und Embrace Oblivion und Into The Eventide aufwertet. Chaney Crabb von Entheos und David Wu von Cyborg Octopus stellen ihre beachtlichen Talente bei Mindless Omnipotent Master und Duality Of Intent zur Verfügung. Der gefeierte Künstler Peter Mohrbacher (Serenity in Murder, Rainbowdragoneyes) spielt seine Rolle in Empyrean ebenfalls wieder. Dies ist wirklich eine All-Star-Besetzung, die auf einem bedeutenden Album einer Band auftritt, die über sich hinauswächst.

„Vom Beginn des Schreibprozesses bis zum Ende haben wir akribisch darauf geachtet, dass jeder Aspekt dieses Albums unsere Hörer umhaut“, sagt Carstairs. „Wir haben jedes Riff und jede Notenwahl akribisch unter die Lupe genommen. Wir haben noch nie so viel Mühe in ein Fallujah-Album gesteckt wie in Empyrean, und das Ergebnis ist ein wahrhaft monströses Album, das wir für das mit Abstand beste Werk der Band halten. Wir haben euch auf der letzten Platte Zurückhaltung gezeigt. Jetzt wollen wir euch zeigen, was passiert, wenn wir alles auf den Tisch legen.“

Wage dich mit Empyrean in die Exosphäre von Fallujah. Sie warten auf dich!

Fallujah – online:

www.facebook.com/fallujahofficial

https://twitter.com/fallujahbayarea