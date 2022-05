Gahlen Moscht Open Air 2022 vom 02.06. bis 04.06.2022 in Buckwitzhof / Spremberg (Vorbericht)

Festivalname: Gahlen Moscht Open Air 2022

Bands: Sur Austru, Killing Spree, Second Death, Soul Grinder, Doublewide, Gorthrim, Chaos And Confusion, HardMood, Hydrophobic, Die Kois, Hexenaltar, Denomination, Soul Demise, 5 Stabbed 4 Corpses, Spineless Fuckers, Mincing Fury

Datum: 02.06. – 04.06.2022

Ort: Buckwitzhof, Klein Buckow 1, 03130 Spremberg

Kosten: WE Ticket VVK: 40,00 €, WE Ticket Abendkasse: 45,00 € – Tagestickets erhaltet ihr nur an der Abendkasse: Fr Tagesticket: 25,00 €, Sa Tagesticket: 25,00 €

Genres: Black Metal, Melodic Death Metal, Death Metal, Heavy Metal, Doom Metal, Thrash Metal, Extreme Metal, Metal, Grindcore

Tickets: https://www.gahlenmoscht.de/ticket.html

Link: https://www.gahlenmoscht.de/index.html

Auch das Gahlen Moscht Open Air kehrt 2022 in den Festival-Kalender zurück und eröffnet unsere Vorbericht-Offensive. Lange konnten viele Veranstalter und auch unsere Redaktion den Sommer aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht einschätzen. Diese fürs Erste überwunden, lassen wir euch jetzt täglich die Höhepunkte dieses Festivalsommers als Vorberichte zukommen, um euch bei der kurzfristigen Planung zu unterstützen. Das Gahlen Moscht Open Air setzt im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen auf die tiefste Underground Szene. Aus diesem Haifischbecken wurden 16 Bands gefischt, die euch Anfang Juni gepflegt den Arsch versohlen sollen. Zwei weitere Combos fehlen noch im Line-Up und werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Mit dem Blick zurück, kann man direkt feststellen, dass die Ticketpreise aus dem Jahr 2019 auch heute noch Bestand haben, was keine Selbstverständlichkeit ist. Genretechnisch greifen die Veranstalter alles das auf, was laut kracht. Jegliche Extreme Metal Genres wurden aufgegriffen. Vom Death Metal über Thrash lassen sie auch Black Metal Riffs durch die Nacht knallen.

Wer vom Spremberg noch nie was gehört hat, bekommt auf der Seite des Veranstalters eine Google Maps Karte eingebettet, diese flink vergrößert, offenbart die genaue Lage, die südlich der Stadt Cottbus liegt. Nicht weit von der polnischen Grenze (25 km) kann man ganz entspannt auf dem Gahlen Moscht Open Air die Zelte aufschlagen. Das Line-Up offenbart ein paar Underground Perlen wie die Black Metal Combo Sur Austru. Ebenfalls gern gesehen die Deather von Killing Spree und Soul Grinder, die beide auch an unserem Time For Metal Underground Award im letzten Jahr teilgenommen haben. Ebenfalls langjährig im Geschäft 5 Stabbed 4 Corpses, die zum Samba Bloody Grind Tanz auffordern. Das komplette Line-Up und alle wichtigen Informationen findet ihr weiter oben oder natürlich auf der Homepage des Veranstalters. Ihr mögt es diabolisch und in familiärer Atmosphäre? Warum nicht auf dem Gahlen Moscht Open Air die Open Air Saison 2022 einläuten?