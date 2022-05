Haken: veröffentlichen neue Single „Nightingale“ und gehen am 10.05.2022 mit Symphony X auf Nordamerika-Tournee

Die Progressive-Rocker Haken freuen sich, die Veröffentlichung ihrer brandneuen Single Nightingale bekannt zu geben. Die jüngste Single ist das erste neue Material, das die Band mit dem zurückgekehrten Keyboarder Pete Jones vorgestellt hat, und das erste seit der Veröffentlichung ihres letzten Albums Virus im Jahr 2020.

Stream & Download des Tracks hier: https://haken.lnk.to/Nightingale-Single

Die Band kommentiert: „Nightingale war das erste Stück, das Pete Jones der Band vorstellte, nachdem er dieses Jahr wieder bei Haken eingestiegen ist. Die anfängliche Song-Idee war schnell vom klassischen Haken-Sound inspiriert und entwickelte sich natürlich in neue harmonische Gefilde. Der Song reicht von zarten Momenten bis hin zu monströsen Riffs.

Wir haben Jens Bogren mit dem Abmischen von Nightingale beauftragt, und wie immer hat er uns umgehauen, indem er jedes Detail einfing und gleichzeitig Kraft und Energie lieferte. Wir könnten mit dem fertigen Produkt nicht zufriedener sein.

Textlich reflektiert der Song den kreativen Prozess an sich; mit der Botschaft, dass wir, auch wenn es in letzter Zeit schwierig sein mag, daran denken müssen, für die positiven Dinge im Leben dankbar zu sein; seien sie groß oder klein.“

Im März gab die Band die ersten Details zu Nightingale bekannt und rief die Fans zu einem Wettbewerb auf, bei dem sie ihr eigenes Original-Artwork für die kommende Single einreichen konnten. Das siegreiche Artwork, das von der Band selbst ausgewählt wurde, stammt vom Belgier Rein Van Oyen.

Die Band sah sich kürzlich gezwungen, die Verschiebung ihrer Europatournee bekannt zu geben, wobei neue Termine bald bekannt gegeben werden. Ihre anstehende Nordamerika-Tournee beginnt mit Cruise To The Edge am 2. Mai, gefolgt von einer ausgedehnten Tournee an der Seite von Symphony X, die am 10. Mai 2022 in New York City beginnt, den ganzen Monat hindurch läuft und am 12. Juni in New Jersey endet. Die vollständige Liste der Termine findet ihr hier: https://hakenmusic.com/tour/

2. bis 7. Mai – Port Caneveral, FL – Cruise To The Edge

w/ Symphony X

10. Mai – New York, NY – Irving Plaza

11. Mai – Glenside, PA – Keswick Theatre

12. Mai – Worcester, MA – The Palladium

13. Mai – Quebec City, QC – Imperial Bell

14. Mai – Montreal, QC – Corona Theater

15. Mai – Toronto, ON – The Danforth Music Hall

17. Mai – Cleveland, OH – Agora Theater

18. Mai – Detroit, MI – Majestic Theater

19. Mai – Chicago, IL – Park West

20. Mai – St. Louis, MO – Red Flag

21. Mai – Minneapolis, MN – Varsity Theater

23. Mai – Denver, CO – The Oriental Theater

24. Mai – Salt Lake City, UT – The Complex

26. Mai – Seattle, WA – The Showbox

27. Mai – Vancouver, BC – The Rickshaw Theater

28. Mai – Portland, OR – Hawthorne Theater

29. Mai – San Francisco, CA – The Regency Ballroom

31. Mai – Santa Ana, CA – The Observatorium

1. Juni – Los Angeles, CA – The Belasco Theater

2. Juni – Mesa, AZ – Nile Theater

4. Juni – Austin, TX – Empire Garage

5. Juni – Dallas, TX – Amplified Live

7. Juni – Atlanta, GA – Heaven at the Masquerade

8. Juni – Orlando, FL – The Plaza Live

10. Juni – Carrboro, NC – Cat’s Cradle

11. Juni – Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

12. Juni – Montclair, NJ – The Wellmont Theater

Haken sind:

Ross Jennings

Richard Henshall

Charlie Griffiths

Pete Jones

Conner Green

Ray Hearne

