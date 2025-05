Haken – Liveforms: An Evening With Haken

Artist: Haken

Herkunft: London, England

Album: Liveforms: An Evening With Haken

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Spiellänge: 166:50 Minuten

Release: 09.05.2025

Label: Inside Out Music

Link: https://hakenmusic.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Ross Jennings

Schlagzeug, Backing Vocals – Raymond Hearne

Gitarre, Keyboard, Backing Vocals – Richard Henshall

Keyboard, Backing Vocals – Peter Jones

Bass, Backing Vocals – Conner Green

Gitarre, Backing Vocals – Charlie Griffiths

Gastmusiker:

Trompete – Miguel Gorodi (nur bei The Alphabet Of Me)

Tracklist:

01. The Last Lullaby

02. Taurus

03. Nightingale

04. The Alphabet Of Me

05. Sempiternal Beings

06. Beneath The White Rainbow

07. Island In The Clouds

08. Lovebite

09. Elephants Never Forget

10. Eyes Of Ebony

11. Crystallised

12. Puzzle Box

13. Earthrise

14. Cockroach King

15. Nil By Mouth

16. 1985

17. The Strain

18. Strainwreck

19. Canary Yellow

20. Drowning In The Flood

21. Visions

Im Spätsommer 2024 tourten Haken durch Europa und luden zu An Evening With Haken ein. Time For Metal war in Hamburg vor Ort (Bericht hier).

Das Heimspiel dieser Tour am 21. September 2024 im Londoner O2-Forum haben die Prog-Metaller aufgezeichnet und für die Nachwelt festgehalten. Als Liveforms: An Evening With Haken kommt der Konzertmitschnitt in verschiedenen Formaten auf den Markt.

Klar, Vinyl ist mittlerweile genauso Pflicht wie die CD. Circa drei Stunden Musik auf Vinyl zu packen, ergibt aus Sicht der Protagonisten anscheinend keinen Sinn. Ob das Format zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, ist nicht bekannt. Dafür gibt es die Blu-Ray, auf der der Septemberabend aus London in Wort und Bild und in der korrekten Reihenfolge nachverfolgt werden kann. Bei der Doppel-CD musste aus Kapazitätsgründen die Original-Setlist von der Reihenfolge verändert werden. Dazu befindet sich noch ein Interview mit Haken auf der Blu-Ray.

Ein Konzertabend, der fast drei Stunden läuft. Mehr zu schreiben, ist nicht notwendig. Die Londoner Perfektionisten um Fronter Ross Jennings präsentieren ihren Fans einen mehr als speziellen Abend. Dass die Darbietung auf den Punkt perfekt gespielt ist, versteht sich von selbst. Der erste Teil befasst sich mit dem aktuellen Album Fauna, das circa eine Stunde der Spielzeit ausfüllt. Dann folgt knapp 20 Minuten der Übertrack der Truppe. Crystallised begeistert vom ersten bis zum finalen Ton und zeigt Haken auf den Spuren der ganz großen Prog-Bands wie Pink Floyd oder Dream Theater.

Der zweite Teil ist ein Best-of-Set, bei dem selbst die Anfänge mit Drowning In The Flood aus dem Jahr 2010 oder der Durchbruch Visons aus dem Jahr 2011 in ihrer vollen Pracht zelebriert werden. Eine fast atemberaubende Performance, in der Haken zeigen, dass das Potenzial für den ganz großen Sprung eindeutig vorhanden ist.