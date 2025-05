Imagine Dragons: bringen ihre Loom World Tour am 16.07.2025 nach Hamburg

Die US-amerikanische Rockband Imagine Dragons wird am Mittwoch, den 16.07.2025, im Rahmen ihrer mit Spannung erwarteten Loom World Tour im Hamburger Volksparkstadion auftreten. Als Support-Act wird der britische Singer-Songwriter Declan McKenna die Bühne eröffnen.

Die Tournee dient der Promotion ihres sechsten Studioalbums Loom und verspricht eine energiegeladene Show mit einer Mischung aus neuen Songs und bekannten Hits wie Demons, Radioactive und Believer.

Neben dem Auftritt in Hamburg wird die Band am 21.07.2025 auch im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main zu sehen sein.

Datum: 16.072025

Ort: Hamburger Volksparkstadion.

Tour: Loom World Tour

Tickets: https://www.ticketmaster.de/artist/imagine-dragons-tickets/389123

Fans können sich auf ein unvergessliches Konzerterlebnis freuen, das mit beeindruckender Lichtshow und mitreißender Performance begeistert. Weitere Informationen und Tickets sind auf der offiziellen Website von Live Nation erhältlich.