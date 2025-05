A Chance For Metal Festival 2025: begeistert Fans und Szene

Das A Chance For Metal Festival (ACFMF) hat auch in diesem Jahr wieder ein starkes Zeichen für die Underground-Metal-Szene gesetzt. Vom 1. bis 4. Mai 2025 verwandelte sich die Kulturhalle und angrenzende Wiesen in einen pulsierenden Treffpunkt für Fans, Musikerinnen und Unterstützerinnen – mit 15 Live-Acts, rund 70 Crew-Mitgliedern und hunderten

Besucher*innen aus ganz Deutschland und Europa.

„ACFMF 2025 war mehr als ein Festival – es war ein Gefühl“, resümiert die Festivalleitung des veranstaltenden Vereins ACFM e.V. „Diese Energie, diese Gemeinschaft – das war Gänsehaut pur. Und genau dafür machen wir das.“

Enormer Einsatz hinter den Kulissen

Ein Festival in dieser Größenordnung wäre ohne ehrenamtliches Engagement nicht denkbar: Über 70 Menschen arbeiteten über mehrere Tage hinweg auf und hinter der Bühne, am Einlass, an Ständen und im Aufbau – mit Herz, Muskelkraft und Metal-Spirit. „Diese Crew ist das Rückgrat unseres Festivals – ohne sie geht es nicht“, so die Veranstalter.

Auch die Besucher*innen haben das Festival geprägt: Durch Begeisterung, faires Miteinander und ihre aktive Beteiligung – etwa bei der traditionellen Bandbox-Abstimmung, bei der insgesamt:

• 327 Stimmzettel,

• 902 Nennungen

• und 224 verschiedene Bands zusammenkamen.

Die Auswertung bringt nicht nur wichtige und zentrale Erkenntnisse für das kommende Line-up, sondern zeigt auch: Die Community lebt – und sie gestaltet aktiv mit.

Ein Besucher bringt es auf den Punkt:

„Das ACFMF fühlt sich an wie nach Hause kommen – laut, ehrlich, familiär. Mehr Underground geht nicht.“

Unsichere Zukunft – Hoffnung auf 2026

Ob es ein ACFMF 2026 geben wird, ist derzeit noch offen. Die finanziellen Rahmenbedingungen werden in den kommenden Wochen ausgewertet. Erst danach kann eine Entscheidung zur Jubiläumsausgabe getroffen werden: 2026 würde A Chance For Metal 20 Jahre alt.

Geplanter Termin für 2026:

• Anreise: Donnerstag, 30.04.2026

• Festival: Freitag & Samstag, 01.–02.05.2026

• Abreise: Sonntag, 03.05.2026 (bis 14 Uhr, Motto: #DieWieseMussGrünSein)

• Facebook-Veranstaltung: ACFMF 2026

Ein weiterer Schritt: In Kürze lädt der Verein zur öffentlichen ACFM e.V.-Fankonferenz, via Nesletter, bei der die Zukunft des Festivals gemeinsam mit der Community besprochen werden soll.