A Chance For Metal Festival 2020 in Andernach Presented by TFM.rocks: findet unter Vorbehalt vom 04.09. – 05.09.2020 statt

Neues vom/zum A Chance For Metal Festival 2020 in Andernach!

Das A Chance For Metal Festival 2020 in Andernach soll doch unter Vorbehalt in diesem Jahr stattfinden! Termin wird der 04.09.20+ 05.09.20

Achtung: Das Festival ist Sold Out! Es wird keine Karten an der Abendkasse / Tageskasse geben!!!

Hier das A Chance For Metal Festival 2020 Update des Veranstalters / Stand 13.07.2020:

„A CHANCE FOR METAL FESTIVAL 2020 findet unter Vorbehalt statt

#ACFMF 2020: 04.09.20+ 05.09.20

1. Das #ACFMF2020 wird am 04.09.20+ 05.09.20 unter VORBEHALT stattfinden!2. Es tut uns leid, wenn es nun zu Überschneidungen/Dopplungen zu anderen Veranstaltungen kommt, aber jeder von euch weiß, dass das gerade eine Ausnahmesituation ist!3. Sollte dieser Termin (04.09.20+ 05.09.20 ) wegen #CORONA nach den städtischen Behörden und oder der „RLP- Coronaverordnung“ NICHT zu realisieren sein, verschieben wir das2020 auf das erste volle Maiwochenende 2021 (07.05.+08.05.2021)!4. Alle Updates zum2020 findet ihr in den nächsten Tagen auf unserer Homepage. (Das kann ein paar Tage dauern, weil wir euch zunächst einfach über den Ist- Zustand in Kenntnis setzen wollten. Eben, dass jede*r planen kann. (Ihr wisst, bei uns steht Transparenz ganz weit oben!)5. Egal wie es läuft: Die #Tickets für das2020 behalten ihre Gültigkeit!6. Wir versuchen alle– #Bands die bestätigt sind, für den Ausweichtermin zu buchen.7. Wir werden alles Machbare versuchen und jede freie Minute investieren, um das best- möglicheauf die Beine zu stellen!8. Zur Zeit wird geprüft, ob wir die Bühne umdrehen und nach draußen spielen.9. Die entstehenden Mehrkosten (- bzw. die zusätzlichen Kosten, welche bereits entstanden sind-) nehmen wir auf unsere Kappe!10. Uns ist es total wichtig, dass ein Zeichen gesetzt wird! Wir möchten euch (, wenn es denn zulässig ist,) dieses Festival ermöglichen! Ebenso wissen wir, dass unsere Firmen (wie PA & Licht, Catering, Sanitär, Hotels, Catering, etc.) mit denen wir seit Jahren kooperieren (teilweise) vor dem Abgrund stehen, weil diese seit Monaten keinen Cent verdient haben.11. Wir hoffen auf eure Solidarität und eure Verlässlichkeit in dem Sachverhalt!12. Wir bedanken uns ausdrücklich für euren Support, eure Geduld, euer Verständnis und eure Unterstützung in diesen schrägen Zeiten!“