Leise War Gestern… – Der Time For Metal Podcast: Kamil Albrecht (Sänger bei Cyrcus, Syranic, Eleonore, Filmer, Podcaster und Senior Nurse Royal Caribbean) im Interview

Shownotes

Der Podcast – Das Interview

Unser Podcast behandelt das Grundthema, was uns als Metal-Magazin besonders wichtig ist – den Metal. Hierbei bedienen wir uns bei jeder Art von Themen, welche in erster oder vielleicht auch zweiter Linie mit den Genres Metal & Rock (und dessen Subgenres) zu tun haben könnten. In unserer Interviewreihe holen wir uns interessante Personalien in unser Studio und sprechen mit ihnen über ihre Arbeit in der Metalszene.

Gast

Unser heutiger Gast ist Kamil Albrecht – er ist als extremer Seemann, Senior Nurse Royal Caribbean, Sänger und Podcaster unterwegs. In Folge 4 verrät er uns, dass er mit seiner aktuellen Band Cyrcus jüngst eine neue EP auf den Markt gebracht hat und natürlich alles über die Seefahrt. Wie man als Musiker an Bord eines Kreuzfahrtschiffes klarkommt und was eine schalldichte Kabine damit zu tun hat. Zusätzlich erfahren wir etwas über die Zusammenarbeit mit Podcast-Kollegen Dr. Moritz Tellmann, mit dem er gemeinsam den Avesome And Average Podcast moderiert. Aber auch vergangene Bandprojekte sind das Thema – egal ob Elonore oder Syranic – wir fühlen dem Sänger ein wenig auf den Zahn und entlocken, was Musik für ihn und seinen Sport bedeutet.



Moderatoren

Wann erscheint die nächste Folge

Der Podcast ist bis auf Weiteres für jeden zweiten Dienstag geplant – Folge 5 folgt am 28.07.2020

Dein Time For Metal-Podcast Team