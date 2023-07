Time For Metal: neues Merch im neuen TFM-Shop

Heute, am 20.07.2023, eröffnen wir gemeinsam mit unserem brandneuen Partner Emporium Merchandise And Clothing unseren neuen Merchandise-Shop. Neben den bekannten Merchandise-Produkten startet der Online-Shop gleich mit 31 Artikeln, die nicht nur das Magazin widerspiegeln, sondern zeitgleich auch den Podcast mit ins Rennen bringen. Neu in der Liste sind neben der Time For Metal-Fußmatte, der Snapback Cap mit Bestickung und ebenso Kapuzenpullover. Auch Zipper im beliebten „This Is Metal 2.0“-Design sind mit der Eröffnung des Shops wieder verfügbar. Ein persönliches Highlight ist auch, dass das zur Corona-Saison exklusiv vertriebene „Streetart“-Design nun in gleich zwei Farben bestellbar ist.

Fetter 10% Eröffnungsrabatt – mit dem Code „JetztKommtLaut“

Wer sich im Impressum von Emporium umschaut, der wird vielleicht einen bekannten Namen erkennen. Denn niemand Geringeres als unser ehemaliger Podcast- und Magazin-Kollege Sebastian Speetzen hat sich mit seinem ganz eigenen Merchandisinglabel selbständig gemacht. Genau hier findet der Time For Metal e.V. sein neues Zuhause, wenn es um die Produktion von Textilien aller Art geht.

„Wir haben mit Speetzen genau den Partner gefunden, den wir als eingetragener Verein gesucht haben. Transparente Konditionen und faire Bedingungen für unsere Leser. Natürlich bleiben wir uns soweit treu, dass wir versprechen, dass alle Gewinne, die wir aus dem Shop erwirtschaften, in den Selbstzweck des Vereins zurückführen werden. Also wenn ihr nagelneues Merch braucht, dann tut ihr gleichzeitig auch etwas Gutes für unseren Verein.“, so Kai Rath (Chefredakteur, time-for-metal.eu). „Zusätzlich freue ich mich, dass wir auch unserem Podcast nun eine ganze Linie schenken können. Unter dem Titel Ein Herzerfrischenden Juten Tach Und Moin Moin kann ein Fan unseres Podcasts Leise War Gestern die Begrüßungsbotschaft stolz der Welt präsentieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Emporium. Weiteres Merch ist bereits in Planung.“

Zum Shop geht es hier: https://emporiumonline.de/collections/time-for-metal