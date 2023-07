Imperial Triumphant: veröffentlichen neue Single „A Night In Tunisia“ ursprünglich von von Dizzy Gillespie

Das Avantgarde-Metal-Trio Imperial Triumphant hat eine neue Single über Century Media Records veröffentlicht: eine Coverversion von A Night In Tunisia, einer Komposition, die ursprünglich vom amerikanischen Trompeter Dizzy Gillespie geschrieben wurde! A Night In Tunisia ist die zweite einer Reihe von Coverversionen und kann ab sofort hier gehört werden:

Steve Blanco (Bass) über den Song: „Echoing the sounds of mid-twentieth century greatness, this tune was penned in New York City then renamed after an Exotic Place. Imperial Triumphant would love to play in Tunisia someday. Our exciting version plays particularly from the 1960 recording by Art Blakey And The Jazz Messengers. Lee Morgan was on that record; he got shot by his ex-girlfriend while on a gig and bled to death. The USA produced some great art in the 1960s, and NYC used to be a great meeting point for musicians. Like the points of light in the Chrysler Building’s crown, some music transcends the ages.“

Die kürzlich veröffentlichte Single – eine Coverversion von Radioheads Paranoid Android kann man hier anhören.

Imperial Triumphant sind derzeit in Europa auf Tour (hier unser Bericht dazu) und werden im Herbst in die USA zurückkehren, um dort mit Behemoth und Baroness aufzutreten. Siehe Homepage für alle Termine!

European Invasion II 2023 Imperial Triumphant Tourdates:

July 29, 2023 – (AT) Vienna – Szene Vienna

July 31, 2023 – (SLO) Ljubljana – Gromka

Aug. 1, 2023 – (HUN) Budapest – Robot

Aug. 3, 2023 – (RO) Brasov – Rockstadt Open Air

Aug. 5, 2023 – (PT) Vagos – Vagos Open Air

Imperial Triumphant haben letztes Jahr ihr neuestes Album Spirit Of Ecstasy veröffentlicht und wurden von den Medien als „einer der faszinierendsten Acts im Metal“ (Needle Drop) gefeiert. Spirit Of Ecstasy ist Uneasy Listening, bewusstseinsverändernd, düster und fordernd.

Hier könnt ihr das Album streamen oder schaut euch das Video zur Single Merkurius Gilded (mit Kenny G und Max Gorelick) hier an.

Imperial Triumphant Line-Up:

Zachary Ezrin – Vocals, Guitar

Steve Blanco – Bass

Kenny Grohowski – Drums

