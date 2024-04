Imperial Triumphant: präsentieren neue Single/Video, „Cosmopolis (Redux 1924)“

Am 3. Mai veröffentlichen die New Yorker Imperial Triumphant eine neue Version des 2018 erschienenen Albums Vile Luxury – neu abgemischt und remastered von Colin Marston (Krallice, Gorguts), der schon lange an dem Album mitwirkt. Bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung setzte das Album einen neuen Standard für die Möglichkeiten der extremen Musik; jetzt kehrt das Trio mit einem frischen Ansatz zu diesem bahnbrechenden Album zurück, das oft als Imperial Triumphant in ihrer zugänglichsten Form angesehen wird. Einen Vorgeschmack auf Vile Luxury bietet das neue Video zu Cosmopolis (Redux 1924), das ab sofort hier zu sehen ist:

Zachary Ezrin (vocals, guitar) kommentiert: „Cosmopolis, great melting pot. New York, the city of molten grandeur. Everything gold and grey, ash and emerald, eventually joins the giant crucible. All is sacrificed in the name of convenience. Wait in line and your turn will come. Welcome to the Cosmopolis.“

Steve Blanco (bass, keyboards) fügt hinzu: „In the symphony of steel and shadows, echoes of a silent voice transcend the Art Deco facade, revealing the intricate dance of evil, chaos, and order in the Cosmopolis.“

Vorbestellen kann man die neu gemischte und gemasterte Version von Vile Luxury jetzt hier: https://imperialtriumphant.lnk.to/VileLuxury-Redux1924