Imperial Triumphant: veröffentlichen in diesem Frühjahr eine neu abgemischte und neu gemasterte Version ihres Albums „Vile Luxury“

Am 3. Mai veröffentlichen die New Yorker Imperial Triumphant eine neue Version ihres 2018 erschienenen Albums Vile Luxury – neu abgemischt und remastered von ihrem langjährigen Mitstreiter Colin Marston (Krallice, Gorguts). Bei seiner Erstveröffentlichung setzte das Album neue Maßstäbe für extreme Musik. Jetzt kehrt das Trio mit einer neuen Herangehensweise an dieses bahnbrechende Album zurück – das oft als Imperial Triumphants zugänglichstes Werk gilt.

Einen ersten Vorgeschmack bietet das neu synchronisierte Video zu Swarming Opulence (Redux 1924), das ab sofort hier zu sehen ist:

Steve Blanco (Bass) über die neue Version von Swarming Opulence (Redux 1924): „The future, like everything else, is not quite what it used to be. From 2018 to 1924, timeless vision extends. Behold the single which truly pushed Imperial Triumphant into the spotlight of the new roaring twenties. Swarming Opulence: that which never stops consuming.“

Anlässlich der Veröffentlichung von Vile Luxury haben Imperial Triumphant mit den Avantgardisten von House Of Masks (AJ Good, Slipknot), Paleface & Company, Joshua Everetts und den Visionären von Trash Bag Ghosts zusammengearbeitet, um die Masque Of Mercury zu entwickeln. Die Masken haben ein brandneues und überarbeitetes Design. Jede einzelne Maske ist ein Sammlerstück und zeigt in einer extrem limitierten und handnummerierten Box die rätselhafte und geheimnisvolle Opulenz der Zusammenarbeit zwischen Imperial Triumphant und House Of Masks. Hier könnt ihr die Masken bestellen: masqueofmercury.com

Seit 2018 haben Imperial Triumphant ihren Signature-Sound, der gleichermaßen im eklektischen Black Metal gepaart mit Free Jazz verwurzelt ist. Auf Tourneen mit Bands wie Behemoth, Zeal & Ardor und Voivod haben sie ihren Status weiter gefestigt. Zuletzt veröffentlichte das Trio 2023 eine Reihe von Cover-Versionen, die von den Kritikern hoch gelobt wurden und die ihr euch unten anhören könnt:

