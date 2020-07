Follow The Money 3: Fortsetzung der brisanten TV-Serie

Drogenhandel, Geldwäsche und das schonungslose Milieu der Straßenkriminalität bilden den Rahmen für die dritte Staffel der rasant inszenierten Krimiserie Follow The Money. Egal ob in der Finanzwelt oder in den kriminellen Untergrundnetzwerken – unstillbare Geldgier ist überall.

Follow The Money erhielt nicht nur die Auszeichnung als Beste TV-Serie und bei den C21 International Drama Awards 2016 in London den Preis als Best Non-English Language Drama Series, sondern auch zahlreiche Nominierungen für den Robert-Award 2020, u. a. als Beste TV-Serie sowie 3x Beste/r Hauptdarsteller/in! Nachdem die ersten beiden Staffeln von Follow The Money in Deutschland nicht ausgestrahlt wurden, erkannten nun endlich die Programmmacher bei arte das große Potenzial des laut TV Spielfilm „Crime-Geheimtipps“ und sendeten die dritte Staffel im März und April dieses Jahres als deutsche Free-TV-Premiere. Da es sich ob der neuen Personenkonstellationen quasi um ein Spin-Off von Staffel 1 und 2 handelt, kann man sich Follow the Money 3 sogar ohne Vorkenntnisse der ersten beiden Staffeln anschauen.

Follow The Money (Digital-VÖ: 31.07./DVD-VÖ: 04.09.2020) über Edel Motion.