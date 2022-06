Filmtitel: Die Purpurnen Flüsse Staffel 3

Sprachen: Deutsch, Franzöisch

Untertitel: Englisch

Laufzeit: ca. 378 Minuten

Genre: Krimi, Thriller

Release: 03.05.2022

Regie: Myriam Vinocour, Virginie Sauveur, Manuel Boursinhac, Ivan Fegyveres

Link: www.edel.com

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

Olivier Marchal, Erika Sainte, Ken Duken

Mit Die Purpurnen Flüsse Staffel 3 setzen Edel Germany GmbH zum nächsten Streich an, um neben dem gleichnamigen Blockbuster eine komplexe Serie zu inszenieren. Jean Reno als Pierre Niémans hat vor über zwei Jahrzehnten mit dem ersten Teil viel Staub aufgewirbelt, nur vier Jahre später folgte der zweite Teil der beliebten Krimiverfilmung. Auf DVD und Blu-ray kann man jetzt weitere 378 Minuten den blutigen wie spannenden Weg der Purpurnen Flüsse verfolgen, die sich langsam gen Meer schlängeln. Vor vier Jahren feierte die Serie ihr Debüt, an das einmal mehr angeknüpft wird. Mit dabei sind Olivier Marchal, Erika Sainte und Ken Duken, die ihren Senf dazu geben wollen. Mit vier Episoden Die Pest, Das Festival, Schwarzer Mond und Das Jüngste Gericht wurden vier einzelne Fälle erschaffen, die den Zuschauer durch das nächste Tal der Serie führen sollen.

Die Story von Die Purpurnen Flüsse Staffel 3:

Die beiden charismatischen Kommissare Pierre Niémans und Leutnant Camille Delaunay werden abermals in die entlegensten Regionen Frankreichs entsendet, um an einer Serie abscheulicher, verstrickter und haarsträubender Fälle zu ermitteln. Die tiefsten Seiten des Menschen werden erforscht und offenbaren dunkelste Gedanken, die zudem auch noch in die Tat umgesetzt werden. Dabei erfahren sie mehr über die Vergangenheit, die wiederum wie ein kleines Zahnrad in die Gegenwart greift. Ein Psychopath will den schwarzen Tod in der Hauptstadt entfesseln und geht dabei bis an die Grenzen des möglichen. Ein Doppelmord im Zusammenhang mit einem neopaganen Festival bringt das Duo ebenfalls ins Schwitzen. Ein Serienmörder darf bei dieser geballten Power in der dritten Staffel ebenfalls nicht fehlen, der seine Opfer auf ganz kuriose Weise aussucht. Immer am Limit stehen die Widersacher Kommissar Pierre Niémans und Leutnant Camille Delaunay im Rücken und warten nur darauf, sie aus dem Weg schaffen zu können. Verschleierte Tatsachen, die halbe Wahrheit oder ein Netz aus Lügen – alles das kann die beiden auch in der direkten Konfrontation nicht aufhalten.