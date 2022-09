Filmtitel: Il Cacciatore – The Hunter (Staffel 3)

Sprachen: Deutsch, Italienisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 480 Minuten

Genre: Krimi, Drama

Release: 01.09.2022

Regie: Davide Marengo, Fabio Paladini

Link: https://www.av-visionen.de/vertrieb/realfilm/

Produktion: Eye See Movies

Schauspieler:

Francesco Montanari, Paolo Ricca, Linda Caridi, Roberto Citran

Leider hatte sich die Veröffentlichung der dritten Staffel von Il Cacciatore in den Spätsommer auf den 01.09.2022 verschoben. Seit Donnerstag können alle Fans der italienischen Krimiserie zugreifen, die von Davide Marengo und Fabio Paladini weitergeführt wird. Der Thriller um die italienische Mafia führt den Käufer abermals in 480 Minuten in eine wahre Begebenheit. So springen wir ins Jahr 1997 – vom Jäger zum Gejagten treibt Il Cacciatore – The Hunter den Nervenkitzel zurück in die Knochen. Über Eye See Movies zu uns nach Deutschland getragen, macht bereits der Trailer Lust auf mehr. Als Bonus gibt es für alle Leseratten noch ein 8-seitiges Booklet.

Die Story von Il Cacciatore – The Hunter (Staffel 3):

Italien, Anfang der 1990er-Jahre. Die Mafia hat viele Teile des Urlaubslandes in Südeuropa in ihrer Hand. Für uns in Deutschland ist diese Situation kaum greifbar. Nach einer Welle von Mordanschlägen der sizilianischen Cosa Nostra befindet sich das Land im Schockzustand. Es kann so nicht bleiben, das Ansehen des Landes steht auf Messers Schneide. Die Touristenströme drohen abzureißen und die Regierung in Europa endgültig an Boden zu verlieren. In Palermo nimmt daher eine Truppe furchtloser Staatsanwälte den unerbittlichen Kampf mit der skrupellosen wie blutrünstigen Mafia auf, darunter der ehrgeizige Ermittler Saverio Barone, der den Zuschauer in die dritte ausgedehnte Reihe mit einer spannenden Kulisse führt. Brutale Verbrechen kreuzen immer wieder den Weg von Saverio Barone, der zudem weitere Unterstützung erhält, um der scheinbar chancenlosen Situation im Ansatz Herr werden zu können.