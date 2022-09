Vlad In Tears veröffentlichen das offizielle Video zu Running Up That Hill. Der Song ist die zweite Single vom kommenden Studioalbum der Porpora, welches am 19. September bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird.

Mit ihrer Gothic Rock Version des Kate Bush Klassikers präsentieren Vlad In Tears den wohl aufregendsten Coversong des bisherigen Jahres.

Durch die Verwendung des Songs in der Netflix Serie Stranger Things platzierte sich Running Up That Hill 37 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung völlig unerwartet weltweit an den Spitzen der Charts.