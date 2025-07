Vlad In Tears: veröffentlichen neue Single „Your Trace“ feat. John Connor (Dog Eat Dog)

Vlad In Tears haben Your Trace feat. John Connor (Dog Eat Dog) veröffentlicht, die vierte Vorabsingle vom kommenden Studioalbum Hide Inside, welches am 1. August bei Metalville (EDEL) veröffentlicht wird.

Your Trace ist eine kraftvolle Rockhymne über Besessenheit und den unentrinnbaren Sog der Vergangenheit. Die neue Single vom kommenden Vlad In Tears Studioalbum Hide Inside wird angetrieben von düsteren Gitarren und unerbittlichen Drums. Der Song fängt das Gefühl ein, jemanden durch die Erinnerung und die Zeit zu jagen, nur um zu erkennen, dass man in Wirklichkeit vor seinem eigenen Schatten davonläuft. Roh, emotional und unerbittlich.

