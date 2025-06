Vlad In Tears: veröffentlichen neue Single „The Monster Inside“

Vlad In Tears haben The Monster Inside veröffentlicht, die dritte Vorabsingle vom kommenden Studioalbum Hide Inside, welches am 1. August bei Metalville (EDEL) veröffentlicht wird.

The Monster Inside ist ein düsterer, intensiver Track, der in den Kampf mit den eigenen inneren Dämonen eintaucht. Mit schweren Beats, unheimlichen Melodien und rauem Gesang erkundet der Song die Angst, die Wut und das Chaos, das unter der Oberfläche lauert. The Monster Inside ist eine eindringliche Reise durch die Schatten des Geistes.

