Vlad In Tears: veröffentlichen neues Studioalbum „Hide Inside“ am 01.08.2025

Vlad In Tears veröffentlichen ihr neues Studioalbum Hide Inside am 1. August bei Metalville Records (EDEL).

Vlad In Tears, die Band, die mit ihrem einzigartigen und kraftvollen Sound die weltweite Dark-Metal-Szene im Sturm erobert, ist bereit, ihr mit Spannung erwartetes neues Album Hide Inside zu veröffentlichen. Mit einer perfekten Mischung aus düsterer Atmosphäre, vernichtenden Riffs und tiefgründigen Texten wird Hide Inside eine neue Ära für die Band einläuten und ihre Position als eine der einflussreichsten und innovativsten Kräfte im zeitgenössischen Metal festigen.

Die aus Italien stammenden Vlad In Tears haben sich dank ihrer Fähigkeit, Dark Metal mit Einflüssen aus Gothic, Industrial und Alternative Rock zu verbinden, bereits eine wachsende internationale Fangemeinde erspielt. Mit einem Sound, der keine Kompromisse kennt, und einem viszeralen Image hat die Band bewiesen, dass sie auch die anspruchsvollsten Hörer fesseln kann und ihrer künstlerischen Vision treu bleibt, ohne jemals Kompromisse mit aktuellen Trends einzugehen.

Das neue Album Hide Inside erforscht Themen der inneren Dunkelheit, der Mythologie und der Konfrontation zwischen der materiellen und der spirituellen Welt.

Jeder Track ist eine kraftvolle Erzählung, die den Hörer auf eine psychologische Reise zwischen Realität und Traum mitnimmt. Hide Inside ist ein Hörerlebnis, das tief im Dark Metal verwurzelt ist, aber gleichzeitig die Konventionen des Genres mit neuen Klängen und musikalischen Experimenten herausfordert.

Das Album wurde mit größter Sorgfalt und Leidenschaft aufgenommen, mit dem Ziel, die emotionale Intensität der einzelnen Stücke zu vermitteln. Das Ergebnis ist ein kühnes und introspektives Werk, das das Wachstum und die künstlerische Entwicklung der Band verdeutlicht.

„Mit Hide Inside wollten wir das Konzept von Geistern und unsichtbaren Kräften, die unser tägliches Leben beeinflussen, erforschen“, sagt der Frontmann der Band. „Es ist ein Album, das versucht, über die Oberfläche hinauszugehen und in die dunkelsten Ecken des menschlichen Geistes und seiner tiefsten Sehnsüchte zu graben.“

Vlad In Tears haben den Durchbruch im Mainstream noch vor sich, aber ihre explosive Kraft und Authentizität machen sie zu einer der vielversprechendsten Bands der internationalen Metalszene.

Hide Inside wird das Album sein, das sie auf die globale Bühne katapultiert und den Dark Metal in eine neue Dimension führt.

Hide Inside Tracklist:

1. The Monster Inside

2. Your Trace (feat. John Connor / Dog Eat Dog)

3. Living Nightmare

4. No One Cares

5. Touch Me

6. Let Me Love You

7. Empty

8. I Want This Pain

9. My Wake

10. No More Fear

11. Real

12. The Death Of Me

13. Tomorrow

14. Hide

Line-Up:

Christian Miconi – Vocals

Alessio Miconi – Lead Guitars

Puneete Vohra – Guitars

Dario Miconi – Bass

Francesco Cosma – Drums