Transcendence: enthüllen „Shades Of Winter“

Die US-amerikanischen Progressive-Metal-Legenden Transcendence freuen sich, ihre brandneue Single Shades Of Winter vorzustellen, die ab sofort über Cosmic Fire Records erhältlich ist. Begleitet wird die Single von einem beeindruckenden offiziellen Video, das nun weltweit für Fans verfügbar ist.

Shades Of Winter zeigt die charakteristische Mischung aus komplexer Instrumentierung, emotionalen Melodien und nachdenklichen Texten, für die Transcendence bekannt sind. Der Track bietet einen kraftvollen Vorgeschmack auf das kommende Album der Band, das ihr erstes in über zwei Jahrzehnten sein wird und noch in diesem Jahr erscheinen soll. Mit seiner eindringlichen Atmosphäre und dynamischen Energie bekräftigt die Single die Position von Transcendence an der Spitze der progressiven Metalszene.

Das offizielle Video zu Shades Of Winter ergänzt den introspektiven Ton des Songs und bietet ein visuell fesselndes Erlebnis, das die Zuhörer tiefer in die emotionale Erzählung hineinzieht. Fans können das Video hier ansehen:

Der Sänger Brian äußert sich zur neuen Single: „Shades Of Winter was the second song we recorded for the album. It’s got a little bit of everything in it, you can hear our influences shine through. One of my absolute favorites.“

John Howser (Keys, Piano) kommentiert: „Shades Of Winter represents what happens when all five of us collaborate evenly. Soaring guitar work, keyboards creating an emotive atmosphere, dramatic vocals, and lyrics that tell a story. In my opinion, this track in particular really hits the right balance of our shared vision.“

Die Veröffentlichung folgt auf die kürzliche Unterzeichnung von Transcendence bei Cosmic Fire Records, die ein neues Kapitel für die Band markiert, während sie sich darauf vorbereiten, 2025 mehr Musik zu teilen. Shades Of Winter wurde mit der gleichen akribischen Sorgfalt wie ihre früheren Werke aufgenommen und produziert, wobei der neue Sänger Brian Dixon (Resonance Theory) mit seiner kraftvollen Darbietung den Track auf neue Höhen hebt.

Fans von Transcendence und Progressive Metal sind eingeladen, Shades Of Winter zu streamen und das offizielle Video anzusehen. Bleibt dran für weitere Updates zum mit Spannung erwarteten kommenden Album der Band.

Transcendence sind:

Brian Dixon – Gesang, Gesangsharmonien

Jeff Ford – Gitarren

Kirk Wood – Bass, Gesangsharmonien

John Howser – Keys, Klavier

Derrek Edwards – Schlagzeug

Transcendence online:

https://linktr.ee/TranscendenceUS

www.facebook.com/transcendenceusband

https://www.facebook.com/cosmicfirerecords