Doro Pesch: erhält Fossil-Tropäe – Heavy Metal trifft Urzeit

Sie ist die unangefochtene „Queen of Heavy Metal“ und ein Urgestein des Rock. Und so war diese Ehrung nur folgerichtig und eine bloße Frage der Zeit.

Die legendäre Musikerin Doro Pesch nahm am Wochenende im Dinosaurierpark Teufelsschlucht (Eifel) eine eigens für sie gestaltete Fossil-Trophäe entgegen, die auf ein nach ihr benanntes Fossil zurückgeht! Der Name: Ophiopetagno doro.

Eine neu beschriebene Art, die mit unseren heutigen Seesternen verwandt ist und 2024 von einem internationalen Paläontologen-Team auf der schwedischen Insel Gotland entdeckt wurde.

Paläontologin Dr. Lea Numberger-Thuy, Mitautorin der Studie, erklärte: „Immer, wenn es während der Recherche für unsere Studie Momente der Frustration oder Verzweiflung gab, gab uns Doros kraftvolle Stimme neuen Schwung. Doro ist eine Legende, eine Pionierin der Metal-Szene und eine echte Inspiration für uns. Als wir entdeckten, dass unser Fossilienmaterial neue Arten enthielt, war klar, dass wir eine davon nach Doro benennen würden.“

Für Doro wurde deshalb nun eine exklusive Skulptur mit einer lebensechten Rekonstruktion des Schlangensterns in Metal-Optik geschaffen – ein Unikat, das Wissenschaft und Musik symbolisch verbindet. Die künstlerisch gestaltete Trophäe stammt von der dänischen Modellbaufirma 10tons, die auf hochwertige Nachbildungen fossiler Tiere für internationale Museen und Ausstellungen spezialisiert ist.

Im Rahmen ihres Besuchs im Dinosaurierpark Teufelsschlucht nahm Doro die Trophäe persönlich entgegen und bekam erstmals auch das nach ihr benannte Original-Fossil – das millimetergroße Fragment eines Schlangensterns aus dem Silur, etwa 424 Millionen Jahre alt – zu Gesicht.

Doro verkündete: „Es ist mir eine große Ehre und Freude, dass ein Fossil nach mir benannt wurde!“

Die Metal-Queen weiter: „Rock’n’Roll ist tatsächlich für die Ewigkeit! In bester Heavy-Metal-Manier wurde der Schlangenstern auf eine Streitaxt eingraviert. Im Rahmen der Rock Fossils-Ausstellung bin ich in bester Gesellschaft mit all meinen Lieblingsmusikern, wie Lemmy Kilmister, AC/DC, Ronnie James Dio und David Bowie.“

Begleitend zur Übergabe wurde in der Sonderausstellung Rock Fossils On Tour ein neues Audio-Panel präsentiert, das Doros Musik und Informationen zum Fossil miteinander verbindet. Die Kult-Ausstellung über Fossilien, die nach berühmten Persönlichkeiten der Rock- und Metalszene benannt sind, gastiert noch bis zum 15. Juni 2025 im Dinosaurierpark Teufelsschlucht. Sie wurde bereits in renommierten Naturkundemuseen in Europa präsentiert, darunter das Senckenberg Museum Frankfurt.

Übrigens: nach Bekanntgabe der Trophäen-Übergabe zeigt nun auch ein US-amerikanisches Museum in Oklahoma großes Interesse an Rock Fossils On Tour!

Über Ophiopetagno Doro Schlangenstern:

Eroberin der Meere

In den alten Meeren, die das heutige Gotland bedeckten, lebte vor Jahrmillionen ein Schlangenstern, der in der Evolution dieser Tiergruppe eine Vorreiterrolle einnahm. Seitdem haben Schlangensterne die Weltmeere erobert und gehören zu den wichtigsten Tieren auf dem Meeresboden.